Primul Festival de limba engleză pentru preşcolarii din judeţul Constanţa

Primul Festival de limba engleză pentru preșcolarii din județul Constanța

Grădinița nr. 33 Constanța, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, organizează primul Festival de limba engleză pentru preșcolarii din județ, vineri 20 martie, începând cu ora 9, în sala de festivități a Muzeului Militar.Festivalul „We are the best” se va desfășura pe două nivele de vârstă, respectiv 3-5 ani și 5-7 ani, și va avea doua secțiuni: Cântec și Scenetă/Dialog.Festivalul are ca scop descoperirea copiilor cu potențial artistic, exprimarea corect într-o limbă de circulație internațională, stimularea activităților artistice la nivelul învățământului preșcolar, valorificarea potențialului creativ al preșcolarilor și cadrelor didactice coordonatoare.Comitetul de organizare al festivalului este format din prof. Elena Bălosu, inspector școlar de specialitate, prof. Eugenia Colța - director grădinița organizatoare, prof. Adriana Mereuță, prof. Nicoleta Ghiocel, prof. Carmen Brabete, toate cadre didactice la Grădinița nr. 33.