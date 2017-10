Primul festival de film documentar, la Taclale Café

Ştire online publicată Luni, 11 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada 13-15 mai, la Ta-clale Café se desfășoară primul festival de film documentar de-dicat drepturilor omului, One World Romania. Din programul festivalului: miercuri, 13 mai, ora 19: „Burma VJ” (85 min.), „Rene” (90 min.); joi, 14 mai, ora 19: „Charging the Rhino” (52 min.), „Testimony” (90 min.); vineri, 15 mai, ora 18: „All White in Barking” (73 min.), „Apocalipsa după șoferi” (52 min.).Intrarea este liberă.