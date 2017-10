Primăvara Poeţilor, în retrospectivă: „Poezia trebuie să-ţi creeze o stare de confort”

Primăvara Poeților, în retrospectivă: „Poezia trebuie să-ți creeze o stare de confort”

Festivalul „Primăvara Poeților”, organizat sub egida Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor, a ajuns la final, după o săptămână de manifestări care au avut loc nu doar în Constanța, ci și în Techirghiol, Ovidiu, Mangalia și Medgidia. Principalii organizatori au fost scriitoarele Amelia Stănescu, Iulia Pană și președintele filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor, Ovidiu Dunăreanu. Așa cum ne-a spus Amelia Stănescu, festivalul a avut două direcții principale: „Pe de o parte, promovarea poeziei și a poetului, pe de altă parte, descoperirea tinerelor talente și consilierea acestora în vederea colaborării cu reviste literare locale”. În acest sens, evenimentele Primăverii Poeților au pus accent pe întâlnirea dintre poeți și elevi, pentru a mijloci ascensiunea acestora din urmă prin apariții în publicații de cultură constănțene. r Festivalul a început luni, 23 martie, cu un maraton liric dobrogean, la care au participat scriitori ca Ion Codrescu, Sanda Ghinea, Arthur Porumboiu, Sorin Roșca, Tudor Costache și Iulian Talianu. Au urmat prezentări și lansări de carte („Contrasecunde”, de Iulia Pană, „Pasărea Colibri”, de Sorin Roșca, „Internet café”, de Marion Manolescu sau „Zi și noapte” de Emanuela Mafteiu). r Zilele următoare au fost dedicate întâlnirilor cu elevii de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, dar și cu cei de la Școala generală „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Nu au lipsit nici întâlnirile dintre poeți și pictori, o astfel de manifestare având loc la Galeria Palace, locul unde poezia a fost însoțită de muzică și desen: „Acțiunile festivalului nu au promovat doar un tip de artă, ci au urmărit melanjul acestora. Am descoperit că și artiștii plastici scriu poezie. De exemplu Corin Munteanu, recunoscut ca pictor, ne-a cântat la vioară și la chitară și apoi ne-a recitat din poemele lui”, ne-a mărturisit Amelia Stănescu. r Joi, 26 martie, a fost ziua cea mai încărcată de evenimente din cadrul Festivalului: „În prima parte a zilei am ajuns la Medgidia, la Casa de Cultură, la o acțiune organizată de Asan Neugis. A fost o întâlnire de suflet cu tineri de la școli și licee din Medgidia, care veniseră cu profesorii lor”, a spus Amelia Stănescu. La întâlnirea de la Medgidia au participat scriitorii Ovidiu Dunăreanu, Sorin Roșca, Iulian Talianu, Constantin Miu, Marion Marinescu, Dima Zainea și Liviu Țiplica, dar și tânăra poetă Ema Mafteiu, membră a Cenaclului de Poezie de la Medgidia: „Este un cenaclu foarte puternic, promovat de poetul și profesorul Tudor Opriș, susținător al tinerelor talente și organizator de tabere de poezie”. r În aceeași zi, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” a avut loc un dialog despre poezie, organizat de prof. Camelia Ciurescu: „Am ajuns acolo pentru că știam că există tineri care scriu și care simt nevoia să vorbească cu poeții. Astfel că am adunat producțiile poetice ale tinerilor, care vor fi publicate în revista «Agora», condusă de Tudor Costache. El a participat la întâlnirile noastre, stabilind contacte serioase cu tinerii poeți în devenire. Elevii s-au făcut auziți, au putut pune întrebări, și au reușit să-și găsească în loc un paginile unei reviste. Noi i-am încurajat să recite poezii, pentru că, în general, tinerii sunt timizi. De exemplu, ni s-a întâmplat, la Colegiul de Arte, ca unii elevi să fie copleșiți de emoție și să nu poată citi”, a spus Amelia Stănescu. r Ultimul eveniment al zilei de 26 martie a avut loc la Casa de Cultură a Marinei Militare Mangalia, fiind organizat de Emilia Dabu și de membrii Clubului „Solteris”. În cadrul întâlnirii au participat Ovidiu Dunăreanu, Amelia Stănescu, Sorin Roșca și Iulian Talianu. De asemenea, a fost prezentată și o expoziție semnată de pictorul Robert Perko. r Sâmbătă, 28 martie, Festivalul a ajuns la Ovidiu, unde, alături de elevii din localitate, scriitorii au susținut o dezbatere pe tema „Cum scriem poezia”. Ovidiu Dunăreanu a vorbit despre poeticitatea spațiului dobrogean și despre tradiția sa lirică, elevii participanți având ocazia să recite din creațiile proprii și să discute cu poeții despre modul de transpunere a sentimentelor în versuri. De asemenea, Ovidiu Pleșoianu, directorul Bibliotecii din Ovidiu, a oferit cărți poeților în devenire. Concluzii la final de Festival La sfârșit de Festival al Primăverii Poeților, Amelia Stănescu prezintă concluziile sale referitoare la ceea ce s-a întâmplat pe parcursul unei săptămâni, promițând ca ediția de anul viitor să capete o și mai mare amploare: „Iată că, și anul acesta, am reușit să luptăm pentru un festival de amploare la Constanța. A fost multă muncă în a pregăti evenimentul, dar am reușit să ajungem cu poezia în cinci orașe. De asemenea, am reușit să arătăm importanța mariajului dintre poezie, pictură și muzică, am descoperit copii talentați și ne asumăm sarcina de a-i promova. Faptul că am avut un public atât de numeros denotă că poezia are un impact puternic și că, deși trăim în vremuri de criză, poezia își are locul ei. Acest lucru ne determină să continuăm acest festival la aceleași standarde și să ne extindem în cât mai multe orașe și chiar sate, pentru că vrem să lărgim spațiul și timpul alocat poeziei”. Despre pilonul principal al Festivalului, Poezia, Amelia Stănescu a precizat: „Poezia trebuie să te încânte, să te facă să te simți bine. Trebuie să-ți creeze o stare de confort”.