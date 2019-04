Primăvara Artelor, la Constanţa. Studenţii de la "Ovidius" fac spectacol

Primăvara Artelor, la Constanța. Studenții de la "Ovidius" fac spectacol

Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța organizează, în fiecare an, în perioada lunilor martie și aprilie, manifestarea Primăvara Artelor. Seria de activități de înaltă ținută artistică se desfășoară cu reala contribuție a studenților artiști, a cadrelor didactice, precum și a invitaților din domeniu.În cursul zilei de ieri, a avut loc prima ediție a concursului de muzică de cameră, „Carmen Petra-Basacopol”. Tinerii studenți au posibilitatea să își construiască un palmares, ce va avea cu siguranță o importantă reverberație în timp. După festivitatea de premiere, pe aceeași scenă a urcat corul Specializării Muzică, „Villanella”, dirijor lect. univ. dr. Ruxandra Mirea, cu un repertoriu ce a cuprins lucrări românești.Astăzi, de la ora 14, în sala Daniel Sărăcescu, C2, a Facultății de Arte, are loc o conferință, susținută de violonista Manuela Olteanu Brenner, din Franța, cu o temă inedită - „Réveillez le violon qui est en vous” („Trezirea viorii interioare”), menită a le cultiva studenților încrederea în talentul lor, angajamentul și voința susținută de studiu tenace, precum și responsabilitatea pe drumul ales, cunoașterea vieții artistice profesioniste din Franța.Mâine, de la ora 17.00, organizatoarele acestor manifestări, lect. univ. dr. Ruxandra Mirea, prof. univ. dr. Mirela Kozlovsky, conf. univ. dr. Gabriela Oprea, au invitat, în sala „Sergiu Celibidache” a Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, trei prestigioși artiști, cu palmares internațional, spre a susține un recital extraordinar. Manuela Olteanu Brenner, la vioară, Sabina Oprea, la pian, și Costinel Florică, la violoncel, vor prezenta repertorii alese din creația compozitorilor J. S. Bach, L. van Beethoven, P. I. Ceaikovski, G. Enescu, I. Stravinski/Agosti, C. Silvestri, menite a le eleva tinerilor studenți educația muzicală.Muzicienii și melomanii sunt invitați și așteptați în zilele de 2, 3 și 4 aprilie, la orele menționate, la manifestări de laborioasă implicare artistică, spre aprecierea calității artistice a studenților Facultății de Arte, specializarea Muzică, precum și a artiștilor consacrați invitați.