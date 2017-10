Prima zi de RUSALII / Credincioşii prăznuiesc Pogorârea Sfântului Duh. Ce este bine să faci în aceste zile, ce trebuie să eviţi

Prima zi de RUSALII / Credincioșii prăznuiesc Pogorârea Sfântului Duh. Ce este bine să faci în aceste zile, ce trebuie să eviți

Ştire online publicată Duminică, 04 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Deși Duhul Sfânt a fost prezent în creație încă de la început, El a coborât în lume în mod deplin pentru a o sfinți numai după biruirea morții și întoarcerea la Tatăl a lui Hristos. Numai atunci Dumnezeu Duhul Sfânt a putut coborî peste firea umană curățită de păcate și răscumpărată și s-a sălășluit în cei care l-au primit pe Hristos, scrie realitatea.netBiserica spune că toți creștinii primesc darul Sfântului Duh odată cu botezul. Astfel, aceștia devin purtători de Duh, iar trupul lor devine - cum spunea Sfântul Pavel - "templul Sfântului Duh" (I Cor. 6, 19).În tradiția populară, sărbătoarea Rusaliilor este asociată cu manifestarea "ielelor" sau a "rusalcelor", spirite care locuiesc pe lângă izvoare, fiind în stare, prin cântecele lor, să ia mințile oamenilor, să-i îmbolnăvească.Boala seamănă cu o transă hipnotică ce nu poate fi dovedită decât de puterea magică a călușarilor. Obiceiul spectaculos al călușarilor, deosebit de vechi, este cunoscut mai ales în localitățile Conțești, Lisa, Năsturelu, Bragadiru și Zimnicea.Bătrânii satelor cred că dacă ești bolnav, te poți face bine după ce vătaful călușarilor trece cu pasul peste tine.În unele zone, călușarii merg prin casele oamenilor și colindă pentru a îndepărta spiritele rele, iar gazdele îi primesc cu frunze de nuc, cu pelin, usturoi, apa și sare.Dansul călușarilor, în general, are scopul de a apăra oamenii, vitele și recoltele de influențele negative. De aceea, cei atrași de Rusalii se pot vindeca cu puterea magică a călușarilor, singurii capabili să lupte împotriva maleficului.În alte zone, călușarii merg prin casele oamenilor și colindă pentru a îndepărta spiritele rele, iar gazdele îi primesc cu frunze de nuc, cu pelin, usturoi, apa și sare.Din bătrâni, se spune că, de Rusalii, trebuie unse ugerele vacilor ca să dea mult lapte.În Ardeal, există o tradiție numită "udatul nevestelor", când femeile măritate sunt stropite cu apă pentru a fi ferite de necazuri.Tot în Ardeal există și tradiția "împănatului boului". Un bou împodobit cu fel și fel de ornamente din flori este plimbat prin tot satul, iar când ajunge în fața bisericii, preotul trebuie să îl sfințească. Apoi, toți cei prezenți trebuie să bea, înainte ca boul să fie eliberat. O fată tânără trebuie să îl stăpânească și să ocolească o masă de trei ori. Potrivit tradiției, acea fată se va căsători în anul ce urmează.Tot pentru a nu fi "luat de Rusalii" e bine să nu te cerți în aceste zile și să nu dormi în aer liber. Nici pe câmp nu este bine să mergi în aceste zile pentru a nu fi "luat de iele" și nici în copaci prea înalți să nu te urci.xxxÎn vechime, de Cincizecime se făcea botezul catehumenilor, erau interzise jocurile din circuri, spectacolele păgâne etc. Astăzi, în biserici se aduc ramuri de tei sau de nuc care se sfințesc și se împart credincioșilor, simbol al limbilor de foc coborâte peste Apostoli și putere a Duhului Sfânt. Potrivit tradiției creștine, ierarhii bisericești sunt moștenitorii și transmițătorii acestui har apostolic din generație în generație. Se spune că, în ziua Pogorârii Sfântului Duh, Petru, cel mai în vârstă dintre Apostoli, a ținut o cuvântare, în urma căreia s-au convertit la credința creștină 3.000 de suflete. Aceștia au alcătuit prima Biserică creștină la Ierusalim, numită și Maica tuturor Bisericilor.Importanța deosebită a sărbătorii RUSALIILOR constă în faptul că ajută la înțelegerea noțiunii de Biserică - unul dintre imperativele majore ale vieții contemporane, scrie agerpres.ro. Criza prin care trece Biserica și omenirea în ziua de astăzi se datorează în mare măsură faptului că nu se cunoaște și nu se ține seamă de esența Bisericii, de ceea ce este Biserica în sine. Sub denumirea de Biserică se înțelege locașul bisericesc, parohia, comunitatea credincioșilor, clerul, instituția. Biserica le cuprinde pe toate acestea, dar ea este mai mult decât atât: este Trupul lui Hristos în care sălășluiește Duhul Sfânt.