Prima rezoluţie a Comunităţii Academice de la Marea Neagră

Prima rezoluție a Comunității Academice de la Marea Neagră

Ştire online publicată Vineri, 31 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Conferința Internațională „University Collaboration in the Black Sea Area: Common Educational Values”, desfășurată în această lună la Istanbul, în cadrul Proiectului European „University Collaboration at the Black Sea – UNIVER-SEA.NET”, derulat de Universitatea „Andrei Șaguna”, a marcat constituirea Comunității Academice de la Marea Neagră, reuniune universitară permanentă, în mediul virtual, a universităților din arealul geografic multietnic, multicultural și multiconfesional al Mării Negre.România este reprezentată în UNIVER-SEA.NET de 15 instituții de învățământ superior, din Regiunea Sud-Est participând Universitățile „Ovidius”, „Andrei Șaguna” și Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.La finalul lucrărilor, rectorii celor 54 de universități din România, Turcia, Georgia și Moldova au adoptat prin consens o rezoluție care pune la temelia colaborării interuniversitare din arealul pontic Cultura Prieteniei.Prin finanțarea oferită de Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013, „Universitatea „Andrei Șaguna”, în calitate de aplicant și beneficiar al proiectului, oferă gratuit partenerilor serviciile unui DataCenter cu administrare centralizată, dotat cu servere performante, pe care vor rula programe educaționale de ultimă generație.Comunitatea Academică de la Marea Neagră - UNIVER-SEA.NET nu percepe taxe membrilor și nu are structuri de conducere, deciziile asupra propunerilor făcute de parteneri fiind luate în mod democratic, prin vot majoritar exprimat pe platforma proiectului.Cu scopul consolidării relațiilor de prietenie în arealul pontic, reprezentanții universităților membre ale Comunității Academice de la Marea Neagră - UNIVER-SEA.NET se vor reuni în adunări anuale, găzduite de universitățile care se oferă să organizeze evenimentul.Participanții acceptă onoranta ofertă a Universității Sinop din Turcia de a găzdui Reuniunea din anul 2015, exprimând mulțumiri conducerii universității.