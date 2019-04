Prima reacţie a lui Gelu Voican Voiculescu, după ce a fost trimis în judecată în Dosarul Revoluţiei

Prima reacție a lui Gelu Voican Voiculescu, după ce a fost trimis în judecată în Dosarul Revoluției







„Felul în care au fost expuse lucrurile e ca și cum pentru prima dată, acum, în sfârșit se face lumină în chestiunea Revoluției. Au fost mii de dosare care s-au instrumentat, s-au dat condamnări. Este absolut fals să se spună că în sfârșit se va face lumină în chestiunea vinovățiilor din timpul Revoluției. Indiferent că vorbim înainte de 22 sau de cei 862 de morți de după 22. Dar se ingnoră că toți acești morți se înscriu până în seara de 25 decembrie 1989, când s-a anunțat execuția Ceaușeștilor. După aceea nu a mai fost niciun mort”, a spus Voiculescu la Digi 24.



Voiculescu s-a referit și la acuzațiile aduse procurorului general în legătură cu activitatea sa ca șef al comisiei de eliberare din Penitenciarul Aiud, în perioada comunistă.







„Sunt așa de sugrumat de indignare că nu-mi găsesc cuvintele. Acest om compromis moral și profesional are îndrăzneala să vină și să vorbească public despre Revoluție, care este practic evenimentul fondator al noii orânduiri și epoci în care trăim”, a spus Gelu Voican Voiculescu.



„Ce probe pot să dețină acești oameni din care să rezulte că noi am fi dat ordine, dispoziții sau am fi rersponsabili de moartea acestor 862 de revoluționari, care erau tovarășii noștri? Din rândurile lor, din sutele de mii de oameni ieșiți în stradă am venit și noi, cei care am format CFSN-ul. Cum se poate susține că am determinat moartea acestor 862 de oameni? Nu am dat dispoziții, nu am dat ordine, nu am semnat nimic”, a mai spus el.



"Secția Parchetelor Miltiare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat instanței de judecată rechizitoriul în cauza cunoscută generic sub numele de ”Dosarul Revoluției”. Este un moment deosebit pentru justiția militară și pentru justiția română în general, un moment care marchează îndeplinirea unei datorii profesionale, dar și a unei datorii de onoare faă de istorie și față de patrie. Finalizarea acestei cauze de către procurorii militari reprezintă realizarea unuia dintre cele mai importante obiective din proiectul managerial pe care mi l-a asumat în urmă cu trei ani", a anunțat luni procurorul general Augustin Lazăr, decizia intervenind la aproape 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989.