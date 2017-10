Prima întâlnire a Congresului Mondial al Tătarilor, la Constanţa

2

Eserghep da mita electorala peste tot

Pai deasta au si fost alesi eserghep si acolitii lui in acest for la congres, ca au promis cazare , masa si distractie la mare membrilor acestului for al congresului, ca eserghep are banii statului roman pe mana si ii foloseste drept mita electorala. Pana cand va fi lasat? Dna se aude?