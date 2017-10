Prima expoziţie la Prăvălia Predania

Prima expoziție la Prăvălia Predania

Sâmbătă, 20 decembrie, la Prăvălia Predania a avut loc vernisajul primei expoziții de la deschiderea acestei librării în vara acestui an. Expoziția intitulată „Kosovo și Metohia în Lacrimi” a fotografului sârb Milinko Stefanivici, aduce în fața publicului imagini cutremurătoare ale unui episod din suferința sârbilor din Kosovo, după retragerea armatei sârbești și a preluării controlului de către albanezi. La acest vernisaj au luat cuvântul directorul Prăvăliei Predania, Mihai Gheorghilas și Protosinghel Justin Petre, starețul Mânăstirii „Sfântul Ioan Casian” din județul Constanta. „Am realizat această expoziție din mai multe motive. În primul rând, acum, de Crăciun, nu departe de noi, există creștini care nu au case, nu au ce mânca, nu au nici măcar biserici în care să se roage, în timp ce noi ne bucurăm de toate acestea. Un alt motiv ar fi acela că în toată lumea se știe de suferințele părții albaneze, dar nu și de cele sârbe. Nu în ultimul rând, răspundem unui apel lansat de episcopul Pimen al eparhiei Ras-Prizren din Kosovo și Metohia de a face cunoscute aceste suferințe ale fraților creștini din Serbia” a declarat Mihai Gheorghilas. Părintele Justin Petre a ținut să împărtășească și speranțe, în mijlocul acestor imagini triste: „În ciuda a tot ce s-a întâmplat în Iugoslavia, în special în Kosovo, adică această demolare masivă a Ortodoxiei, a ceea ce înseamnă biserică de zid, să nu uităm în același timp că, odată cu aceste dezastre a avut loc și o renaștere spirituală fără precedent în poporul sârb. Dacă până la acest dezastru numai un procent redus dintre sârbi erau botezați, după această catastrofă avem informații că ei s-au botezat în masă. Și-au redobândit identitatea spirituală, s-au redefinit ca și creștini. Ei bine, eu numesc asta o zidire de biserici vii. Acest dezastru a avut menirea paradoxală de a zidi biserici vii, concomitent cu această catastrofă a bisericilor de zid. Bineînțeles că pierderea este imensă din toate punctele de vedere: culturală, istorică și așa mai departe. Dar trebuie să ținem cont și de acest fapt pozitiv: că poporul sârb, la ora actuală, are o identitate. Desigur, deplângem modul în care au ajuns la această conștiință”. Milinko Stefanovici (născut la 12 martie 1947, în Kostainik, lângă Krupani, Serbia), este artist fotograf și foto-jurnalist, publicist, redactor, editor și pedagog. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Serbia și are titlu de Maestru în fotografie al Uniunii Fotografilor din Iugoslavia. După punctajele obținute la expozițiile naționale și internaționale și după însemnătatea premiilor primite, Stefanovici este unul din cei mari artiști fotografi din toate timpurile de pe teritoriul fostei Republici Federative Iugoslavia. În anii 1980 era cunoscut îndeosebi pentru genul de fotografie „Life”, iar în anii 1990 se aplea-că spre teme duhovnicești și tradiționale.