Mirciștii au făcut furori la Strasbourg!

Prima echipă Euroscola din România care merge în Parlamentul European

Au strâns de-a lungul anilor medalii peste medalii, au adus la Constanța sute de premii internaționale, iar acum mirciștii au cucerit și Strasbourgul. Liceenii constănțeni au ajuns în Parlamentul European, au luat cuvântul la faimoasa tribună, au votat și le-au povestit tinerilor din alte țări despre cât de frumoasă este Dobrogea și ce colegi minunați au.În urmă cu câteva luni, cei 24 de elevi luptau să salveze Edificiul Roman cu Mozaic din Constanța și să convingă autoritățile că, dacă nu vor interveni rapid, îl vom pierde și, odată cu el, o parte din istoria noastră. Demersurile lor i-au impresionat pe cei de la Biroul Parlamentului European și conducerea Ministerului Educației Naționale, declarându-i câștigătorii competiției Euroscola și desemnându-i să reprezinte țara noastră tocmai în Parlamentul European de la Strasbourg. Așa se face că, săptămâna trecută, aceștia au avut șansa de a petrece o zi întreagă în sala mare, de a spune părerea despre cum văd ei viitorul Europei, dar și de a se cunoaște cu tineri din alte țări europene.„Echipa noastră a ajuns acolo în urma unui concurs național foarte sever, la care au participat peste o sută de echipe de liceeni din toată țară. În urma selecției, am fost nominalizați să participăm la ziua Euroscola, devenind prima echipă Euroscola din România care a ajuns la Parlamentul European. Acolo au avut ocazia să joace rolul unui deputat european, au participat la o ședință plenară în cadrul căreia au pus întrebări unui deputat european, au primit răspunsuri legate de viitorul Europei, au lucrat în comisii, pe teme diferite, precum integrarea tinerilor, locuri de muncă pentru tineri, patrimoniul cultural european, pentru că anul acesta este anul patrimoniului cultural în Europa. În aceste comisii au redactat rezoluții, care au fost supuse apoi plenarei, pentru vot, și împreună cu colegii lor din celelalte 19 țări din Europa, au votat în favoarea sau împotriva acestor rezoluții, folosind votul electronic aidoma deputaților europeni. Și-au făcut foarte mulți prieteni, printre elevii din celelalte țări cu care au lucrat în comisii. Au putut să discute în limbile străine pe care le cunosc, engleză franceză, germană, și pentru ei a fost o experiență minunată și o modalitate de a se gândi mai profund la valorile europene”, a povestit prof. Cristina Zaharia, profesor de limba franceză și unul din profesorii coordonatori ai echipei Euroscola, alături de prof. Mihaela Deacu.Deputați europeni de clasa a X-aMirciștii de clasa a X-a s-au simțit în largul lor chiar și la Strasbourg. Vlad Dogaru și Meriem Voinica au luat cuvântul în fața sălii Parlamentului și au prezentat școala și orașul de unde vin. Apoi și-au încurajat colegii care au participat la etapa finală a concursului, proba de cultură generală, unde de asemenea s-au descurcat foarte bine.„Am avut norocul de a ajunge în finala concursului, în echipe de câte patru elevi din țări diferite, ceea ce ne-a provocat să vorbim în mai multe limbi străine. Mai multe echipe au obținut punctaj maxim și s-a tras la sorți pentru ca în finală să rămână doar două echipaje. Noi am avut norocul de a fi acolo. Au fost întrebări de cultură generală destul de dificile, fragmente muzicale și apoi o întrebare în limba franceză, pe baza fragmentului. Am obținut trei puncte din patru, ceea ce a fost foarte bine”, a povestit și Mara Belcin.Prof. Vasile Nicoară, vicepreședintele AEDECu gândul încă la Strasbourg, mirciștii au povestit că au avut parte de o experiență minunată și că nu este exclus ca, pe viitor, să se gândească și la o carieră în Parlamentul European.„Elevii Colegiului «Mircea» pot să ajungă oriunde, oricând, pentru că au capacitățile intelectuale și emoționale necesare”, este de părere și prof. Cristina Zaharia.Mândru de reușitele elevilor săi, directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară, abia a amintit, cu modestia care îl caracterizează, că, în urmă cu doar câteva zile, a fost reales vicepreședinte al AEDE - Asociația Europeană a Profesorilor Europeni.„Sunt onorat să fiu, pentru un nou mandat de trei ani, vicepreședinte al AEDE, într-o companie aleasă. Alegerile s-au desfășurat la congresul de la Strasbourg și a fost emoționant, mai ales că știam că peste câteva zile acolo vor merge și elevii noștri”, a declarat prof. Vasile Nicoară.