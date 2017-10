Prim-balerina Felicia Şerbănescu a revenit, cu graţie, pe scenă

Prim-balerina Felicia Șerbănescu a revenit, cu grație, pe scenă

Pe Felicia Șerbănescu, prim-balerină și coregraf al Teatrului Național de Operă „Oleg Danovski”, publicul iubitor al artei dansului o cunoaște drept un icon al acestui domeniu. Cu numeroase prezențe pe marile scene internaționale și cu distincții la fel de multe din partea specialiștilor din țară și din străinătate, Felicia Șerbănescu este, de 25 de ani, prim-balerină a scenei de balet constănțene. Cel mai recent moment special al carierei sale a avut loc pe 30 noiembrie, anul acesta, la Muntenegru, unde a interpretat „Moartea lebedei”, pe muzica lui Camille Saint-Saëns, urcând pentru prima dată pe scenă după o pauză de un an și jumătate. Spectacolul, organizat de Ambasada României la Muntenegru în parteneriat cu Rotary Club Constanța, și regizat de Ovidiu Dragoman, creatorul trupei de balet sibiene, a reunit balerini români, cum ar fi Traian Vlaș, Teodora Spirescu (al cărei spectacol a fost coregrafiat de Felicia Șerbănescu), dar și formația constănțeană de jazz Black Sea Orchestra. Evenimentul a marcat Ziua Națională a României, sărbătorită pe 1 Decembrie. Revenind după o pauză pe scenă (prim-balerina având unele probleme de sănătate), Felicia Șerbănescu mărturisește că s-a simțit minunat în fața publicului, căruia i-a de-monstrat, din nou, remarcabilele sale calități coregrafice, pentru care este invitată să evolueze de către multe companii de balet internaționale. Deși se bucură și de aprecierea lor, Felicia Șerbănescu se îndreaptă către publicul constănțean, pentru care va pregăti un spectacol special, care să marcheze 25 de ani de carieră și care să aibă invitați pe măsura acestui eve-niment, cum ar fi maestrul Gigi Căciuleanu. În Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a jucat toate rolurile din repertoriul clasic și contemporan. Consideră că epoca de aur pe care teatrul constănțean a experimentat-o este perioada în care Teatrul de Balet „Oleg Da-novski” era condus de Ana Maria Munteanu, cea care a coordonat 40 de proiecte pe o perioadă de șase ani, cu precădere în ceea ce privește baletul contemporan. Pentru acest tip de dans, prim-balerina are o afinitate deosebită: „În ultimii ani mă regăsesc mai mult în coregrafia contemporană, pentru că e mai liberă, mai expresivă, și neîngrădită de canoane clasice”, ne spune Felicia Șerbănescu. Artista, originară din Mangalia, a venit la Constanța imediat după ce a absolvit Liceul de Coregrafie din Cluj, impulsionată fiind de renumele de care se bucura pe atunci compania constănțeană de balet, modelată de geniul lui Oleg Danovski. Este licențiată în coregrafie, în 2006 absolvind cursurile Academiei de Dans din Capitală, iar de cunoștințele sale beneficiază și studenții din Constanța, Felicia Șerbănescu fiind asistent universitar în cadrul Secției de Coregrafie a Facultății de Arte, Universitatea „Ovidius”. Felicia Șerbănescu este singura balerină din țară care se bucură de acceptul de a juca două montări semnate de maestrul Maurice Béjart. De asemenea, momentele de vârf ale carierei sale sunt reprezentate de invitația de a dansa „Don Quijote” la Chișinău, în 1995 și în 1999, dar și aceea de a evolua în „Giselle”, la București, în 1995 și în 2001. De asemenea, a evoluat, timp de o stagiune, alături de o companie din Germania, iar unul dintre momentele cele mai fericite a fost colaborarea cu Gigi Căciuleanu, pe care l-a cunoscut în 1999, când a montat, la Constanța, spectacolul „Mozartissimo”. Au urmat, apoi, spectacolele „Requiem” și „După-amiaza unui faun”, special montat pentru Felicia Șerbănescu. Artista a făcut parte din compania condusă de Căciuleanu, în timpul Bienalei Dansului de la Limoges, Franța, în 2003. Alți coregrafi cu care a colaborat și despre care își aduce aminte cu plăcere, sunt, printre alții: Sergiu Anghel, Daniel Meja, Germinal Cassado, Judith Turros și Uwe Scholtz. În cadrul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, ediția din acest an, Felicia Șerbănescu i-a dedicat un moment coregrafic regretatului maestru Oleg Danovski, căruia îi poartă un profund respect.