Prietenilor mei, tipografii

Privind afișele și caietele-program ale teatrului (din anii 70, 80), gândul îmi zboară la bunii mei prieteni, tipografii. Le privesc cu emoție și le văd cât sunt de frumoase pentru că așa le concepeau graficienii și pentru că tipografii se străduiau (în ciuda unor mașini bătrâne) să le realizeze întocmai, inventând tot soiul de soluții tehnice de moment. Am avut șansa de a întâlni, în tipografie, oameni al căror mod de a gândi și munci m-a influențat puternic, făcându-mă părtașă la viața unei fermecătoare lumi. Multe ore am petrecut alături de ei (în zilele dinaintea premierelor sau festivalurilor organizate de teatru). Ce oameni întru totul deosebiți, inteligenți, spirituali, a căror năzuință perfecți-onistă se întâlnea cu a mea, doritori cu toți să facem ceea ce se putea.Îmi vin în minte atât de multe întâmplări și gânduri răzlețe legate de ei și de anii aceia. Parcă le văd pe doamna Olteanu, pe Aida, pe Mariana, de la comenzi, harnice și organizate; pe nea’ Bojescu aplecat peste imensa formă în care erau culese afișele (câte ore plăcute de taifas am purtat cu el un om inteligent și plin de umor); pe profesioniștii și răbdătorii Brumă și Nicu Pielelungă; pe doamnele de la legătorie care îmi încălzeau și îmi ofereau câte o ceașcă de lapte din porția lor; pe Diosteanu, Perelea; pe Tița, Geta, cele două stele; pe meșterii vrăjitori Bratu și Topârceanu (pentru că vrăjitorie era să scoți afișe așa de frumoase cu aparatura avută la dispoziție. Datorită lor afișele teatrului constănțean erau expuse la expoziții organizate de Ministerul Culturii sau în străinătate); pe linotipistul Grecu care culegea texte cu o viteză uimitoare; pe Ami care mă întâm-pina râzând cu vorba meșterului Chiriță: „astăzi nici nu discutăm «fiindcă mereu aveam urgențe»“, și nu în ultimul rând, pe doamna directoare ing. Maria Guțu care ne-a sprijinit mereu necondiționat.Le sunt recunoscătoare tuturor și pe toți îi port în inima mea.Sfârșitul de an îmi amintește și el de prietenii mei tipografii. În fiecare an de Ziua tipografului, în semn de prețuire și mulțumire veneam cu colegii actori și soliști de la Teatrul liric și prezentam un mic spectacol, în sala amenajată la legătorie.Celor de azi le doresc „La mulți ani!” de ziua lor.Anaid Tavitian, teatrolog, membră a Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, secretar literar al Teatrului de Stat Constanța