„Prezenţa este obligatorie, dar acest lucru nu se simte”

Studenții șaguniști în universitățile europene:

„Prezența este obligatorie, dar acest lucru nu se simte”

Ştire online publicată Vineri, 22 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Patru studenți de la Universitatea „Andrei Șaguna” studiază în ce de-al doilea semestru al acestui an universitar la două mari universități europene: Universitatea VIA din Danemarca și Universitatea Wroclaw din Polonia. Programul european ERASMUS de mobilități pentru studenți le oferă șansa de a cunoaște sisteme educaționale noi, de a-și face prieteni și poate, cel mai important, de a propaga elementele culturii naționale.Cei doi studenți șaguniști care se pregătesc timp de un semestru la Universitatea Wroclaw, Arina Frățiman (Facultatea de Psihosociologie) și Ionuț Ivăncescu (Facultatea de Științele Comunicării și Științe Politice), mărturisesc, plini de entuziasm, că „primul contact cu universitatea poloneză a fost o întâlnire dintre acelea care îți rămân toată viața în minte. Am retrăit momentele și emoțiile primei zile din viața de student. Clădirea este pur și simplu impunătoare și este o plăcere extraordinară să asiști la ore într-o sală încărcată de atâta istorie și să stai în băncile vechi de acum o sută de ani”.După spusele studenților, sistemul educațional polonez se pliază perfect pe sloganul învățământului european: „Să venim de drag la școală”, în care profesorul îi oferă libertatea studentului de a-și alege aria în care acesta dorește să-și dezvolte abilitățile de specialist și nu îi impune o direcție de evoluție. Acest mecanism de învățare i-a determinat pe cei doi studenți șaguniști să afirme: „Prezența e obligatorie, dar acest lucru nu se simte”.Într-o altă parte a Europei, în Danemarca, entuziasmul celor doi studenți șaguniști s-a simțit la aceleași cote. Ei au putut experimenta un altfel de sistem educațional, orientat spre relația bilaterală între student și profesor, o relație de prieten-prieten, dar în care se păstrează statutele ierarhice. Emanuela Burlacu (Facultatea de Psihosociologie) și Silviu Zana (Facultatea de Științe Economice) au afirmat că apreciază foarte mult „încrederea pe care o acordă profesorul studentului” și au scos în evidență caracterul preponderent practic al cursurilor: „Studiul teoretic se realizează, de regulă, acasă, iar în timpul orelor se aplică teoria în practica aplicativă, prin organizarea de grupe operaționale”.La sfârșitul semestrului, cei patru studenți vor participa la evaluările finale, obținând creditele aferente, cu care se întorc apoi în țară. Sistemul creditelor transferabile din învățământul superior românesc permite acest lucru, astfel că studenții bursieri vor adăuga la creditele obținute în UAS pe cele obținute la Universitățile din Europa.Mobilitatea universitară constituie un mijloc important al integrării europene a învățământului universitar românesc, iar pentru Universitatea „Andrei Șaguna” este o preocupare permanentă, contribuind la eliminarea diferențelor dintre studenții din țările Uniunii Europene.Fructificând experiența acumulată de studenții care au avut oportunitatea oferită prin programul ERASMUS de a studia în universități partenere din Europa, Universitatea „Andrei Șaguna” reușește să performeze printr-un învățământ modern, un corp profesoral de elită, un curriculum adaptat cerințelor pieței europene, studenți și absolvenți valoroși în domeniile lor de activitate.