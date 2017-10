Prestigioşi matematicieni români şi turci se întâlnesc la Universitatea "Ovidius"

Prestigioși matematicieni români și turci se întâlnesc la Universitatea "Ovidius"

Mâine, are loc deschiderea oficială a primului Colocviu de matematică româno-turc „The First Romanian-Turkish Mathematics Colloquium”, al cărui organizator și gazdă este Universitatea „Ovidius” din Constanța, prin Facultatea de Matematică și Informatică, în perioada 15-18 octombrie.Și-au anunțat participarea cadre didactice universitare de la universitățile Galatasaray din Istanbul, METU (Middle East Technical University-Orta Dogu Tehnik Universitesi) din Ankara, Sabanci (Istanbul), Yeditepe (Istanbul), Bogaziçi University (Istanbul), universitățile „Ovidius”, „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea Politehnică București, Universitatea Europei de Sud-Est Lumina (București), Universitatea Maritimă Constanța, precum și cercetători de la Institutul de Matematică al Academiei Române, Korea Advanced Institute of Science and Technology Daejeon, Korea, Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences din Germania și Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată al Academiei Române.Un alt punct al evenimentului organizat în premieră la Constanța este show-ul culinar „Turkish Culinar Show”, realizat de Centrul Cultural Yunus Emre Constanța în colaborare cu Asociația Saladin Agiacai și Hotel „Aurora” Mamaia, în cadrul căruia vor fi degustate preparate tradiționale turcești realizate de doi bucătari din Turcia care vin special pentru acest show culinar.De asemenea, Facultatea de Arte va oferi o seară românească invitaților de peste hotare, iar în ultima zi a evenimentului se va desfășura o excursie la cele mai importante puncte arheologice și religioase ale Dobrogei.