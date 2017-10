Preselecţia pentru Gala Hop

Preselecția pentru Gala Hop

Ştire online publicată Luni, 18 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Preselecția participanților la cea de-a XII-a ediție a Galei Tânărului Actor Hop, organizată de UNITER, va avea loc între 13 și 14 iulie, având ca temă „Alteritatea”. Gala are ca scop promovarea și lansarea tinerilor absolvenți din învățământul superior artistic de stat și particular. În concurs se pot înscrie tineri absolvenți, începând cu promoția 2005. La această ediție, concurenților li se va propune să prezinte o pledoarie prin care să demon-streze că dialogul, toleranța, acceptarea celuilalt sunt singurele șanse de conviețuire armonioasă. Candidații pot oferi recitaluri individuale (one man/woman show) de până la 15 minute sau pot interpreta roluri în spectacole cu piese scurte, de maxim 45 de minute, care să nu depășească 10 personaje. Această preselecție va fi urmată de un concurs final, la care se va pregăti un text în cadrul unei probe individuale. Data acestuia va fi stabilită ulterior. Data limită de înscriere este de 30 iunie 2009.