Preşcolarii de la "Perluţele Mării" au dat mână cu mână, de Ziua Unirii

Preșcolarii de la "Perluțele Mării" au dat mână cu mână, de Ziua Unirii

Zi specială vineri la Grădinița cu Program Prelungit „Perluțele Mării“, din Constanța. Preșcolarii grădiniței, împreună cu educatoarele, au sărbătorit cei 156 de ani de când s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române și au marcat momentul printr-o serbare care a pus în valoare imaginația și creativitatea copiilor.Îmbrăcați în costume populare, cu tricolorul în mână, emoționați, zâmbitori și nerăbdători, copiii și-au pregătit cu multe zile înainte poeziile și cântecele patriotice, pe care le-au rostit în fața părinților prezenți și a celorlalți copii. La începutul serbării, educatoarele i-au întrebat pe cei mici care este semnificația zilei de 24 ianuarie, iar apoi preșcolarii și-au prezentat, pe rând, momentele artistice. A urmat o scenetă cu Moș Ion Roată și Unirea, iar mani-festarea s-a încheiat cu Hora Unirii. Pentru că sunt isteți și receptivi, copiii reușesc, de fiecare dată, să-și surprindă părinții și să recite versurile într-un mod deosebit.„În cinstea zilei de 24 ianuarie, fiecare grupă a pregătit câte un moment artistic deosebit. Copiii s-au arătat foarte încântați și entuziasmați de serbarea pe care au pregătit-o, dar și de sărbătoare. Abia au așteptat să poarte costumele tradiționale, să recite poezii și să cânte. Noi am pregătit dinainte și o expoziție dedicată acestei zile, iar preșcolarii au desenat, au decupat și din mâinile lor au ieșit creații foarte frumoase. În plus, grupa mare a pregătit și o scenetă cu Moș Ion Roată și Unirea, iar serbareas-a încheiat cu Hora Unirii”, a explicat Azura Drăgan, educatoare la Grădinița „Perluțele Mării”.„Să nu ne pierdem identitatea de români“Pentru a-i învăța de mici fragmente din istoria țării, dar și pentru a le insufla spiritul patriotic, educatoarele grădiniței marchează fiecare sărbătoare importantă prin momente artistice originale și transmit că este foarte important pentru copii să nu-și piardă identitatea de români.„Este foarte important să-i învățăm pe copiii noștri de mici semnificația acestor sărbători, să le insuflăm spiritul istoriei naționale, să-i învățăm să-și cunoască strămoșii și, cel mai important, să știe care e istoria României. Copiii sunt isteți, receptivi, învață foarte repede și înțeleg foarte multe lucruri. Nu trebuie să ne pierdem identitatea noastră de români. Organizăm în fiecare an, cu fiecare ocazie, aceste serbări și punem imaginația copiilor noștri la treabă”, a precizat Azura Drăgan.