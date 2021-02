Preşcolarii, bucuroşi să revină la grădiniţă

„Ne bucurăm să fim, din nou, împreună la grădiniţă, deși noi am fost într-o continuă legătură cu fiecare copilaş în toată această perioadă şi am căutat cele mai bune strategii care să facă cât mai plăcută «grădiniţa de acasă». Ne-am întâlnit în mediul online, am comunicat permanent, am urmărit progresul copiilor, chiar şi de la distanţă şi am asigurat, permanent, feedback constructiv părinţilor cărora le mulţumesc pentru că, fără ajutorul lor, tot acest demers de învăţare la distanţă nu ar fi fost posibil. Pentru copiii din grupa mare, fiecare interacţiune din mediul online a avut în vedere prioritizarea obiectivelor formative, exprimate, mai ales, prin crearea contextului de «a învăţa să înveţi», sigur, sub îndrumarea părinţilor pe care i-am simțit aproape și care au exersat, poate că acum, mai mult ca niciodată, răbdarea, persistenţa în activitate şi...empatia. Acum, că ne-am reîntors, ne dorim ca toate măsurile igienico-sanitare, cu care copiii sunt obişnuiţi deja și pe care ei le-au respectat și la începutul anului, atunci când școlile au fost deschise, să ne ajute să rămânem sănătoși pentru a ne putea continua învățarea în grădiniță, unde echilibrul emoțional și comunicarea constituie elemente de bază ale demersului nostru educațional”, ne-a declarat directorul educațional al Grădiniţei „Piticot”, Coralia Chendru.





Săptămâna aceasta, preşcolarii s-au întors şi ei la grădiniţă, la fel cum au făcut-o și colegii lor mai mari, din ciclul primar. Toată lumea este acum fericită. Copiii că și-au revăzut colegii, părinții că, în sfârșit, cei mici beneficiază de educație specializată, iar cadrele didactice că îi pot învăța lucruri frumoase în continuare. În ceea ce-i priveşte pe micuţi, încă din prima zi, pe feţele lor s-a putut citi bucuria imensă de a reveni în bănci, alături de micii lor prieteni.