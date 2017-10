PRESA CONSTĂNŢEANĂ ESTE ÎN DOLIU. GEORGIANA VOINEAGU A MURIT

5

@Tile

N-ai inteles nimic din mesaje. Nu cand zice medicul tb sa ne facem analizele, ca el saracu nu e ghicitor sa stie cand apar celulele canceroase la un organ. Ci periodic, an de an. Ce folos ca ai facultati, diplome, titluri universitare dk nu te duci sa te controlezi. Am un prieten care la fel refuza sa-si faca controale, si cand in sfarsit a ajuns la oftalmolog i-a spus ca-i face dosar de handicap ca era aproape orb. Are 40 ani. Va fi pensionar. Sunt drame despre care presa asta .....nu vorbeste. Ei ne spun doar accidentele de pe sosele zilnic ca atat ii duce capul.