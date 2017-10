În acest an

Premiul „Mehmet Niyazi“ a ajuns la profesoara Neriman Ibraim

La împlinirea a 83 de ani de la moartea poetului național tătar Mehmet Niyazi, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România a organizat, sâmbătă, la Medgidia, o amplă acțiune în cadrul căreia a fost evocată personalitatea poetului. Despre viața și activitatea lui Mehmet Niyazi a vorbit drd. Metin Omer, acesta punctând pentru publicul deosebit de numeros elementele de referință în acest sens.În urmă cu șapte ani, Parlamentul României a adoptat o lege în vederea acordării, în fiecare an, în preajma datei de 30 noiembrie (dată la care se presupune că a decedat poetul), a Premiului „Mehmet Niyazi”. Astfel că, și anul acesta, UDTTMR a înmânat acest premiu pentru promovarea literaturii, artei și culturii tătare unui reprezentant de seamă al comunității tătare. Este vorba despre Neriman Ibraim, care a avut o carieră deosebită ca profesor de limba română în diferite școli din Constanța, și care, și în prezent, se dedică formării și educării celor mai tineri membri ai comunității în cadrul cursurilor de limba tătară pe care le susține la Școala Comunitară a UDTTMR.Un alt moment emoționant al acțiunii de la Medgidia a fost premierea tuturor profesorilor de etnie tătară care predau în cadrul Școlii Comunitare, premiere care a avut loc cu prilejul Zilei învățătorului care se sărbătorește, an de an, în Turcia la data de 24 noiembrie.„Așa cum se știe, Mehmet Niyazi nu a fost numai poetul nostru național. El a fost și ziarist, dar și un pedagog renumit, fapt pentru care ceremonia de decernare a premiului care îi poartă numele în fiecare an este prilej de a ne cinsti și cadrele didactice din rândul comunității. Anul acesta întâmplarea fericită a făcut ca Premiul Mehmet Niyazi să ajungă tot la un cadru didactic pentru care noi toți avem un respect deosebit. Doamna Neriman Ibraim este la rândul ei nu numai un profesor respectabil, ci și o cunoscută scriitoare, lucrările sale contribuind la promovarea limbii tătare”, a declarat președintele UDTTMR, Gelil Eserghep.Evenimentul a continuat cu un program artistic susținut de cele trei ansambluri ale gazdelor, respectiv Qarasu, Mini-Qarasu și Qișkene Qarasu, precum și de ansamblurile Qaradeniz, Yildizlar, Cansu și Qanara, tinerii soliști Elfin și Andreea Calotă și Grupul Yalancilar. De asemenea, a avut loc și un concurs de recitări, participanții recitând poezii scrise de poetul comemorat, Mehmet Niyazi. În cadrul aceluiași eveniment, au mai fost depuse coroane de flori la bustul poetului Mehmet Niyazi, iar la mormântul acestuia, din cimitirul musulman din Medgidia, a fost oficiată o slujbă religioasă.Mehmet Niyazi s-a născut în satul Așșîlar (Vânători), comuna Pecineaga, într-o familie de țărani săraci. Este cunoscut drept un militant consecvent al promovării culturii și identității tătare. De aceea, premiul care îi poartă numele reprezintă, pe lângă recunoașterea personalității sale, un mod de încurajare a celor care scriu despre valorile tătare din Dobrogea.