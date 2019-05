Premiul I pentru copiii de la Grădiniţa „Steluţele Mării“

Premiul I pentru copiii de la Grădinița „Steluțele Mării“

Munca lor nu a fost în zadar. După zile întregi de repetiții, copilașii de la Grădinița cu Program Prelungit „Steluțele Mării“ din Constanța au reușit să le dovedească tuturor cât sunt de talentați. Ei au obținut, la sfârșitul săptămânii trecute, premiul I la cea de-a V-a ediție a festivalului - concurs „Mugurași de Dobrogea”.

Copiii au fost îndrumați de binecunoscuta coregrafă Elena Rușa, cea care i-a ambiționat pe cei mici să aibă cea mai bună prestație pe scenă.

Grădinița are deja o tradiție în ceea ce privește promovarea folclorului, a dansului și cântecului popular încă din 2014, când a implementat proiectul „Multiculturalitate și diversitate pe plaiuri dobrogene”. Acesta are trei secțiuni - Fotografie, Concurs de dansuri populare românești și ale etniilor din Dobrogea și Interpretare cântec popular.







„Încă de la prima ediție a concursului «Mugurași de Dobrogea», în 2015, dansul pregătit de grădinița noastră a fost remarcat prin autenticitatea costumului popular pentru care am primit premiul special al juriului, apoi performanța noastră a crescut, an de an, astfel că în edițiile din 2017 și 2018 am obținut trofeul concursului, cu «Dansul Prosopului», respectiv «Socăcițele”», iar în acest an, unul din premiile I. Acest concurs ridică, an de an, tot mai sus ștacheta performanței, iar noi putem spune, fără lipsă de modestie, că încercăm să ne menținem sus prin multă muncă depusă din partea copiilor preșcolari, a educatoarelor care se implică în pregătirea acestor acțiuni, dar și a părinților care ne susțin.







Întotdeauna am considerat că, valorificând cu copiii tradiția folclorică în cadrul diverselor activități școlare și extrașcolare, realizăm un important act cultural și educativ”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul instituției de învățământ, Georgeta Adam.