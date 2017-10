Premiu tocmai din Japonia pentru Colegiul de Artă

Ştire online publicată Marţi, 12 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria” au participat la un concurs internațional de desen pe teme de mediu, alături de elevi din alte țări. Concursul a ajuns anul acesta la cea de-a X-a ediție și a avut ca temă: „Să păstrăm Planeta Pământ frumoa-să pentru viitorul nostru”. Concursul este sponsorizat de Japan Quality Assurance Organization (JQA), The International Certification Network (IQNet) și susținut de către UNICEF. Câștigătorii au fost desemnați de un juriu format din distinse personalități. Directorul UNICEF Tokyo, Kunugi Junko, susține că în zilele noastre problema protecției mediului este una de interes global și trebuie găsite soluții pentru ca fiecare copil să fie protejat, ceea ce înseamnă facilitarea accesului la sănătate, nutriție, educație. Eleva Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, Andreea Bianca Ciobăniuc, clasa a VIII-a E, a primit Mențiunea de Onoare din partea juriului, care a fost foarte impresionat de lucrările copiilor și de creativitatea lor. Eleva a fost coordonată de prof. Laura Seniuc. La celelalte ediții, lucrările câștigătoare au fost expuse la United Nations General Assembly Building din New York. Concursul continuă cu a XI-a ediție, care va avea ca temă „Daruri de la Pământ”. Lucrările pot fi trimise până la data de 31 mai 2010, etapa preliminară va fi în iunie același an, iar câștigătorii vor fi desemnați și anunțați în august 2010. Diplomele vor fi înmânate în luna noiembrie 2010.