Premiu special pentru un mircist inovator

Andrei Bărăitaru, elev în clasa a XII-a C la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân" Constanța, a câștigat Cool Factor Award - premiul special al juriului - la competiția națională Solve for Tomorrow, organizată de Samsung România.Este unul din cele cinci premii acordate elevilor în această competiție, pentru proiecte prin care se încurajează gândirea inovatoare și abordarea creativă în rezolvarea unor probleme pentru binele comunității.Felicitări lui și celorlalți mirciști care au participat la Solve for Tomorrow!