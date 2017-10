Premiile USR pe anul 2015

Astăzi, de la ora 13, la Muzeul de Artă, Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România organizează decernarea Premiilor Filialei pe anul 2015, precum și lansarea cărților „Viața tăcută a naturii. Flori, fructe, delicatese și obiecte în pictura modernă românească. 1846 – 1916", aparținând dr. Doina Păuleanu, precum și volumul de poezii „Reverii”, semnat de Octavian Dumitru Unc, dar și a revistei Ex Ponto.Prezentarea premiilor este realizată de Angelo Mitchievici (președintele USR, Filiala Dobrogea, istoric literar), Sorin Roșca (poet) și Ovidiu Dunăreanu (prozator).După cum am aflat, juriul, format din președintele USR și membrii - prof. univ. Nicolae Rotund (istoric și critic literar), conf. univ. dr. Sergiu Miculescu (istoric și teoretician literar), Olimpiu Vladimirov (prozator) și Sorin Roșca (poet) - a pregătit 12 premii pentru următoarele categorii: proză, poezie, traducere, istorie literară și eseu, memorialistică, opera omnia, premiul Ex Ponto pentru Promovarea Imaginii Filialei Dobrogea a USR, Premiul pentru Promovarea Literaturii Dobrogene, Premiul de Excelență.Prezentarea cărții semnate de directorul Muzeului de Artă va fi oferită de Anca Ivașcu, redactor șef la editura Monitorul Oficial, dar și de istoricul prof. univ. dr. Ioan Opriș, iar Angelo Mitchievici și Ovidiu Dunăreanu vor vorbi despre filigranul delicat al poemelor din volumul „Reverii”.Evenimentul va fi întregit de corul Facultății de arte, dirijat de asist. univ. Dragoș Mihai Cohal, la pian - conf. univ. dr. Gabriela Oprea, iar asist. dr. Emanuel Cristoiu se va alătura cu un recital de poezie.