Premiile NASA au ajuns şi la Colegiul „Mihai Eminescu“

Premiile NASA au ajuns și la Colegiul „Mihai Eminescu“

Mâine, de la ora 10, Colegiul Național „Mihai Eminescu” va face publice rezultatele extraordinare ale elevilor la Concursul NASA. Coordonați de profesorul de fi-zică Adrian Ni-colescu, elevii au participat la Concursul Internațional de proiecte stații orbitale: NASA - AMES Space Design Contest 2014. Ca în fiecare an, concurența a fost acerbă, întrucât au participat 562 de echipe din 1.567 elevi, coordonați de 222 profesori, iar proiectele participante provin din18 țări: Bulgaria, Canada, China, Republica Cehă, Dubai-UAE, India, Japonia, Bahrain, Liban, Pakistan, Puerto Rico, Macedonia, Singapore, România, Turcia, Regatul Unit al Marii Britanii, Statele Unite și Uruguay. Din Statele Unite, au concurat proiecte din 14 state: Colorado, Florida, Illinois, Indonesia, Maine, Maryland, Michigan, Missouri, Nevada, New Jersey, New York, Tennessee, Texas, Virginia. Elevul Alper En-der Osman, clasa a XI-a a primit Premiul I, iar echipajul format din Sil-viu Valentin Lupu, Vlad Georgian Mihalache, Ionuț Nichi Hagi a fost răsplătit cu Mențiunea de onoare. Cu aceeași mențiune a fost răsplătit și echipajul format din elevi ai clasei a VII-a. Conferința Internațională ISDC și festivitatea de premiere va avea loc la Los Angeles, CA, USA, în perioada 14-18 mai.