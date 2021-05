Premiile Grammy, schimbări în procesul de selecție a artiștilor nominalizați

Organizatorii premiilor Grammy au decis să desfiinţeze comitetul "secret" care îi alegea până acum pe artiştii incluşi pe lista nominalizaţilor, muzicienii denunţând o lipsă de transparenţă şi multe nereguli, scrie AFP. Nominalizaţii pentru ediţia 2022 a recompenselor din industria americană de muzică vor fi selecţionaţi prin vot de ansamblul celor peste 11.000 de membri al Recording Academy şi nu de comitetul de experţi anonimi format din 15-30 de membri, a indicat Academia vineri."Aceste schimbări semnificative" ale procesului de selecţie "reflectă angajamentul" premiilor Grammy de "a evolua odată cu peisajul muzical şi de a se asigura că regulile şi liniile directoare sunt transparente şi corecte", a explicat Academia.Numărul categoriilor pentru care va fi posibil votul este redus, adaugă instituţia. De altfel, Grammy va recompensa de acum înainte şi muzica latino-americană şi muzica lumii, adică 86 de categorii în total.Această schimbare vine ca urmare a acuzaţiilor de "corupţie" aduse în noiembrie de cântăreţul canadian The Weeknd, star R&B, unul dintre marii artişti uitaţi la ediţia din 2020 în ciuda succesului său comercial. "Grammy-urile rămân corupte", a scris pe Twitter artistul canadian, celebru pentru melodii precum "Blinding Lights" şi "Starboy". El a anunţat că nu va mai permite casei sale de discuri să îi înscrie muzica în cursa pentru trofeele acordate de Recording Academy.Harvey Mason Jr, preşedinte interimar al Academiei, a afirmat că aceasta din urmă, care cuprinde profesionişti din industria muzicală, a cunoscut un an de "transformări şi schimbări fără precedent". Este vorba "despre o nouă Academie", care are vocaţia de a "răspunde nevoilor comunităţii muzicale", a asigurat el.