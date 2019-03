Premiile Gopo 2019 - "Moromeţii 2", marele câştigător cu 11 trofee

Premiile Gopo 2019 - "Moromeții 2", marele câștigător cu 11 trofee







"Mulțumesc foarte mult tuturor și celor care l-au votat și celor care nu l-au votat. E o competiție și în ultimă instanță nu trebuie să ne supărăm. "La filmul ăsta am avut o echipă extraordinară și le mulțumesc", a spus Tudor Giurgiu. Stere Gulea a mulumit Luminiței Gheorghiu, lui Victor Rebengiu, lui Mitică Popescu, lui Horațiu Mălăele și celorlalți care m-au ajutat să facem "Moromeții". Multă sănătate!".



Rodica Negrea a anunțat premiul la categoria "cel mai bun regizor" care i-a fost acordat lui Constantin Popescu pentru filmul „Pororoca".







Carmen Tănase a prezentat premiul la categoria „cel mai bun actor într-un rol principal": Bogdan Dumitrache. Aflat la a patra nominalizare, el a spus: „Mulțumesc că m-ați votat. Dedic acest premiu muzelor mele, fetelor mele, Mara și Zoe".



Valentin Teodosiu a rostit numele celei mai bune actrițe într-un rol principal: Cosmina Stratan pentru rolul din filmul „Dragoste 1. Câine". „Mă bucur că n-am murit pe marele grohotiș și că nu ne-a mâncat lupul", a spus actrița, mulțumind regizorului Florin Șerban pentru șansă.



Cel mai bun scenariu a fost cel scris de Radu Jude, aflat la a 22-a nominalizare, pentru filmul „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari".



Cel mai bun actor într-un rol secundar - Alexandru Dabija pentru filmul „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari". Premiul a fost primit de producătorul Ada Solomon. „Dedic acest premiu echipei filmului „Moromeții 2", a spus producătoarea.



Cea mai bună actriță într-un rol secundar a fost aleasă Iulia Lumînare pentru rolul din „Pororoca", de Constantin Popescu.



Cel mai bun film documentar - „Caisă", regia Alexandru Mavrodineanu.



Cel mai bun film de debut - „Soldații. Poveste din Ferentari", în regia Ivanei Mladenovici.



La categoria Tânără speranță a fost ales Iosif Paștina pentru rolul Niculae din filmul „Moromeții 2". "Sunt foarte emoționat. Îi mulțumesc domnului Gulea pentru șansa pe care mi-a oferit-o. Îi mulțumesc și domnului Vivi Drăgan Vasile și pentru că m-a făcut să arăt actor pe ecran, întregii echipe pentru o experiență pe care n-am s-o uit niciodată", a spus actorul.



Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune - „Cadoul de Cărciun", de Bogdan Mureșanu. „Avem noroc că „Moromeții 2" nu e un scurtmetraj pentru că altfel nu am fi fost aici", a spus regizorul.



Imagini în premieră din filmele anului 2019 au fost prezentate în cadrul galei: „Și poate mai trăiesc și azi", de Tudor Cristian Jurjiu, „Zavera", de Andrei Gruzsniczki, „Touch me not", de Adina Pintilie, „Dragoste II. America", de Florin Șerban, „Mo", de Radu Dragomir, „Să nu ucizi", de Catalin Rotaru, Gabi Virginia Sarga.



Cea mai bună muzică originală a fost a lui Massimiliano Nardulli pentru filmul „Charleston".



Alex Bogdan a prezentat mai multe parodii ale filmelor nominalizate la premiile Gopo, printre care „Îmi este indiferent că în istorie vom intra ca jandarmi" și „Romanian Rhapsody".



Vivi Drăgan Vasile a câștigat trofeul Gopo pentru "cea mai bună imagine" pentru filmul „Moromeții 2". „Înțeleg că e ediția a 13-a, e marți, nimic nu mai e ca pe vremuri, nici măcar superstițiile. Este prima oară când pot să mulțumesc. Îi mulțumesc lui Stere că m-a ales, nici nu avea prea multe opțiuni. Le mulțumesc Oanei și lui Tudor Giurgiu pentru că m-au obligat să nu folosesc peliculă. Mulțumesc echipei mele care de mulți ani de zile mă susține și nu mă lasă să greșesc. Am uitat să ne gândim și la cel care a creat tot acest personaj genial, Marin Preda, și bănuiesc că există cineva de la ministerul Culturii în sală. Vreau să amintesc că în Siliștea Gumești casa lui Marin Preda este plină de bălării, poate cu ocazia acestui film, pentru că e vorba de un mare scriitor, și tot ne batem cu cărămidă în piept de naționalism, poate cineva va lua problema în mână", a spus operatorul de imagine.



Cel mai bun scurtmetraj - „Cadoul de Crăciun", de Bogdan Mureșanu.



Cel mai bun montaj - Dana Bunescu și Alexandra Gulea pentru filmul „Moromeții 2".



Cel mai bun sunet - Dana Bunescu, Cristinel Șirli și Constantin Fleancu pentru „Moromeții 2".



Cele mai bune decoruri - Cristian Niculescu pentru „Moromeții 2".



Cele mai bune costume - Dana Păpăruz pentru „Moromeții 2", fiind al treilea premiu Gopo din carieră pentru laureată.



Cel mai bun machiaj și cea mai buna coafură - Dana Roșeanu, Iulia Roșeanu, Domnica Bodogan pentru „Moromeții 2".



„The Killing of the Secret Dear", în regia lui Yorgos Lanthimos, a fost desemnat cel mai bun film european (dintre cele distribuite în România în 2018).



Premiul Romanian Society of Cinematographers, acordat lui Vivi Drăgan Vasile pentru imaginea filmului „Moromeții 2".



Premiul publicului, prezentat de Vlad Rădescu, a fost acordat filmului cu cel mai mare succes de box office în 2018 - „Moromeții 2". „Mulțumesc tuturor celor care chiar m-au ajutat să fac filmul ăsta. Un film foarte greu de făcut. A fost un film foarte așteptat și dezamăgirea era la ea acasă. Datorită oamenilor care m-au ajutat, colaboratori, actori, familia, vă mulțumesc că sunt în fața dumneavoastră după 32 de ani", a declarat regizorul Stere Gulea după ce a primit trofeul.



Premiul special a fost acordat lui Ion Nica, maestru de lumini. „Sunteți extrem de amabili. Am să cerecetez să văd cine e vinovat că am ajuns eu aici. Mulțumesc juriului, dar încerc să dau un sfat tinerilor operatori. Văzând filmele care se fac în ultima vreme, deși știu cine a făcut imaginea, mă obosește să stau la sfârșit să văd cine este operatorul. Sfătuiesc tinerii să profite: după scenariu și regie să pună operatorul", a fost sugestia lui Ion Nica pentru tinerii artiști.



Dan Chișu a primit un trofeu Gopo special. „Acest premiu mă obligă să mă duc la psiholog să văd cum dracu am dat eu banii mei altora pentru filme, dar să știți că mulți bani nu mai am", a spus Dan Chișu primind premiul de la Miruna Berescu.



Tora Vasilescu a prezentat Premiul pentru întreaga activitate "unui artist împătimit de teatru, film și televiziune". Cu lacrimi în ochi și plin de emoție în glas, Constantin Dinulescu a spus: „E un moment în care pot să te emoționezi. Cu mulți ani în urmă, la 18 ani, am avut cutezanța să mă înscriu într-o competiție uriașă a profesiei noastre. Am parcurs în 68 de ani pașii cu pasiune, credință și cu respect pentru publicul din sală și, cum anii au trecut, pașii au început să devină mai șovăielnici și în clipa aia a apărut acest "omuleț", care mi-a întins un pocal cu apă rece și limpede de izvor. O adâncă reverență în fața celor care au făcut ca "omulețul" să ajungă și la mine și, în lumea noastră, a actorilor, cei bătrâni au o vorbă care s-a verificat în timp: noi, actorii trăim cât trăiește generația noastră și pentru asta vreau să vă urez mulți ani de aici înainte, sănătoși, viguroși și la pungă groși. Și, în bucuria asta generală care m-a învăluit astăzi, îmi aduc aminte de un vers dintr-o melodie cu vocea inconfundabilului Gheorghe Dinică care a făcut-o nemuritoare: "Am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș fi vrut!".



Premiul pentru întreaga carieră a fost acordat actriței Ileana Stana Ionescu de Monica Davidescu. „Dragi prieteni, sunt profund impresionată. Mulțumesc din toată inima celor care s-au gândit să mi-l dea. Vorbeam cu tinerii mei colegi că e foarte greu să accept premiul ăsta după o viață plină de premii. Acest premiu valorează decât tot ce am avut o viață întreagă. Sutn atât de mândră și atât de copleșită de această premieră", au fost cuvintele actriței pe scenă.



Cea de-a 13-a ediție a galei premiilor Gopo a avut loc în Sala Mare a Teatrului Național „I.L. Caragiale" din București, și a fost transmisă în direct de postul Film Now, dar și online, pe premiilegopo.ro.

Filmul "Moromeții 2", regizat de Stere Gulea, produs de Tudor și Oana Giurgiu, a fost marele câștigător la gala premiilor Gopo cu 11 trofee, scrie romaniatv.net