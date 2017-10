Premiile CESAR 2014: Cel mai bun film, cei mai buni actori

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cea de-a 39-a gală a premiilor César - echivalentul francez al Oscarurilor, eveniment care onorează cele mai bune filme și cei mai buni actori ai anului - a avut loc vineri seară, la Théâtre du Châtelet din Paris.La gala de vineri seară, lungmetrajul "Les garçons et Guillaume, à table!" - nominalizat la zece trofee César - a primit cinci premii, pentru cel mai bun film, cel mai bun actor în rol principal (Guillaume Gallienne), cel mai bun film de debut, cel mai bun scenariu adaptat (Guillaume Gallienne) și cel mai bun montaj (Valérie Deseine), scrie realitatea.net.Lista câștigătorilor premiilor César 2014:Cel mai bun film: "Les Garçons et Guillaume, à table!", de Guillaume GallienneCel mai bun regizor: Roman Polanski ("La Vénus à la fourrure")Cea mai bună actriță în rol principal: Sandrine Kiberlain ("9 mois ferme")Cel mai bun actor în rol principal: Guillaume Gallienne ("Les Garçons et Guillaume, à table!")Cea mai bună actriță în rol secundar: Adèle Haenel ("Suzanne")Cel mai bun actor în rol secundar: Niels Arestrup ("Quai d'Orsay")Cea mai bună actriță debutantă: Adèle Exarchopoulos ("La Vie d'Adèle")Cel mai bun actor debutant: Pierre Deladonchamps ("L'Inconnu du lac")Cel mai bun scenariu original: Albert Dupontel ("9 mois ferme")Cel mai bun scenariu adaptat: Guillaume Gallienne ("Les Garçons et Guillaume, à table!")Cel mai bun film străin: "Alabama Monroe", de Félix Van GroeningenCel mai bun film de animație: "Loulou l'incroyable secret", de Eric Omond, și "Mademoiselle Kiki et les Montparnos", de Amélie HarraultCel mai bun documentar: "Sur le chemin de l'école", de Pascal PlissonCel mai bun scurtmetraj: "Avant que de tout perdre", de Xavier LegrandCele mai bune costume: Pascaline Chavanne ("Renoir")Cele mai bune decoruri: Stéphane Rozenbaum ("L'Ecume des jours")Cel mai bun film de debut: "Les Garçons et Guillaume, À Table!", de Guillaume GallienneCea mai bună coloană sonoră: Martin Wheeler ("Michael Kohlhaas")Cea mai bună imagine: Thomas Hardmeier ("L'Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet")Cel mai bun montaj: Valérie Deseine ("Les Garçons et Guillaume, à table!")Cel mai bun sunet: Jean-Pierre Duret, Jean Mallet, Mélissa Petitjean ("Michael Kohlhaas")Premiul pentru întreaga carieră: Scarlett Johansson