Premii pentru tinerii contrabasiști de la Colegiul de Arte din Constanța

În perioada 1 octombrie – 1 decembrie 2021, a avut loc, la București, Concursul Național de Contrabas „PerformArt” 2021. Din cauza restricțiilor, ediția de anul acesta s-a desfășurat on-line. Competiția a fost organizată de Universitatea Națională de Muzică din București, fiind destinată atât elevilor, cât și studenților care studiază disciplina contrabas.Conform organizatorilor, concursul este o șansă de a oferi o motivație și o perspectivă tinerilor contrabasiști.Elevul Irimia Bogdan Mihai, din clasa a VIII-a D a Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, sub îndrumarea profesorului Răilean Andrei, s-a remarcat prin Concertul în D-dur de Giuseppe Antonio Capuzzi partea I și a obținut o mențiune din partea juriului. Acesta a fost format din profesorii coordonatori ai elevilor, dar și ai studenților, iar președintele juriului a fost prof. universitar Dorin Marc, profesor la clasa de contrabas a Hochschule für Musik Nürnberg, (Nuremberg University of Music) din Germania și muzician de renume internațional.De asemenea, elevul Irimia Bogdan Mihai a îmbogățit palmaresul colegiului cu premiul I obținut la Concursul Internațional de Interpretare – Corzi și Muzică de Cameră din cadrul „Festivalului de Arte”, sub îndrumarea aceluiași profesor.Festivalul s-a desfășurat în perioada 20-30 noiembrie 2021, rezultatele fiind anunțate pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României. Juriul a fost format din personalități naționale și internaționale: profesorul Zenu Oliver Zanc, maestrul Cătălin Rotaru din Arizona, SUA, unul dintre cei mai cunoscuți contrabasiști din lume.