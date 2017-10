Premii pentru elevii Colegiului de Arte la Festivalul „Magia Dansului“

Elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria’’, secția coregrafie, au participat, recent, la Festivalul Național Concurs „Magia Dansului”, organizat de Centrul Cultural „Ion Vinea’’ în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu.Pentru evoluțiile deosebite s-au întors cu premii: Sarah Hindaoui, clasa a V-a, premiul II la secțiunea fantezie coregrafică, profesor coordonator - Silvia Mitroi; Cătăloi Denisa, clasa a VI-a, premiul II, secțiunea fantezie coregrafică, profesor coordonator - Roxana Xenis-Oprea; Alina Sorescu, clasa a VI-a, premiul I, secțiunea fantezie coregrafică, profesor coordonator - Roxana Xenis-Oprea; Cătăloi Denisa, clasa a VI-a, și Alina Sorescu, clasa a VI-a, pre-miul I, dans modern, profesor coordonator Roxana Xenis-Oprea; Cătălina Leu, clasa a VII-a, premiul II la secțiunea dans de caracter, profesor coordonator - Delia Boeru, și Gabriela Călin, clasa a VIII-a, premiul II la secțiunea fantezie coregrafică, profesor coordonator - Valentina Ilinca.