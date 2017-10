Premii pentru doi elevi percuţionişti de la Colegiul de Arte

Premii pentru doi elevi percuționiști de la Colegiul de Arte

Ştire online publicată Joi, 02 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

La sfârșitul lunii noiembrie, la Piatra Neamț, a avut loc ediția a XX-a a Concursului Internațional de Interpretare Muzicală și Coregrafie „Emanuel Elenescu”, în organizarea Liceului de Artă „Victor Brauner”. La ediția jubiliară din acest an au participat peste 400 de concurenți din România, Ucraina și Republica Moldova. România a fost reprezentată de elevi din Constanța, Botoșani, Baia-Mare, Galați, Tulcea, Brașov, București și bineînțeles, din Piatra Neamț. Concursul s-a desfășurat într-o singură etapă, pe șase categorii: instrumente de suflat și percuție; canto clasic; muzică vocală tradițională românească; instrumente populare; muzică de cameră; coregrafie și dans popular. Și cu această participare elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria” au adăugat în palmaresul școlii alte premii importante, obținând premiile I și II la secțiunea percuție. La această secțiune au fost înscriși 17 elevi din clasele a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a X-a și a XII-a. Constanța a fost reprezentată de Eusebio Răducanu, clasa a VI-a, prof. Gheorghe Crucianu, care a obținut premiul II, Eduard Globaru, clasa a VII-a, prof. Gelu Păun, care a obținut premiul I. Elevii au fost acompaniați la pian de prof. Liliana Nazare.