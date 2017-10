Premii pentru cele mai bune fotografii marine

Mâine, de la ora 12,30, Alianța Franceză Constanța organizează la Muzeul Marinei Române, vernisajul expoziției de fotografie „Meseriile mării”/”Les métiers de la mer”.Juriul, format din specialiști și artiști consacrați în domeniu, a stabilit câștigătorii, conform unor criterii de evaluare precum adecvarea cu tematica propusă, creativitatea și originalitatea și, desigur, calitatea tehnică a fotografiei. Câștigătorii primei ediții a acestui concurs sunt: locul I - Anca Dumitrache, pentru fotografia „La pescuit (Vama Veche)”, locul II - Alexandra Miclăuș, cu „Un capitaine de 14 ans”, locul III - Mihai Tozaru, cu „La pescuit“, Gabriel Dragoslav - mențiuni, cu „Silence on the night“ și „On the pier“ și Maximiliana Tacu - mențiune cu fotografia „Culegătorii de scoici“.