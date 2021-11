Premii internaționale pentru elevii Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia

Intitulată Regional Essay Competition for the Youth- Saving our Sea: new ways to reduce marine pollution in the Black Sea, competiţia a fost lansată cu scopul de a sensibiliza și de a motiva tinerii din statele membre ale BSEC pentru a lua măsuri împotriva provocării crescânde a poluării în Marea Neagră. Fiecare eseu trebuia să abordeze una sau mai multe dintre întrebările lansate, Cum puteți să abordați problema poluării marine în regiunea Mării Negre? Împărtășește-ți ideile și / sau experiențele! De ce este importantă prevenirea aruncării gunoiului în mare? Care credeți că este obstacolul ce stă în calea unei Mări Negre curate? Ați participat vreodată la inițiative publice sau de tineret pentru a colecta gunoi marin? Ce te-ar motiva să faci asta?.





La competiție au participat elevi din cele 13 state membre BSEC (Albania, Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Bulgaria, Georgia, Republica Elenă, Republica Moldova, Republica Macedonia de Nord, România, Federația Rusă, Republica Serbia, Republica Turcia și Ucraina). În total, au intrat în concurs în jur de 300 de eseuri.





Eseul elevei Cristiana Vlădăreanu, din clasa a XI-a A, îndrumată de prof. Monica Nedelcu, a fost intitulat „Fighting for Crystal Waves” și a abordat tematica poluării în Marea Neagră, identificând factorii care perturbă echilibrul marin și oferind alternative sustenabile/ecologice, cu scopul de a preveni dar și de a ameliora situația actuală. Eseul a fost răsplătit cu premiul II. De asemenea, lucrarea elevei Maria Burlacu, din clasa a XI-a A, îndrumată de prof. Claudia Ilie, s-a intitulat „We care....even if «it's not that bad»!” și a abordat tematica salvării animalelor pe cale de dispariţie si reabilitarea celor dispărute, prin diverse metode. Eleva a ocupat poziţia a 10-a din 35 de lucrări selectate în etapa preliminară.





