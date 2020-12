Premii importante pentru elevii de la Palatul Copiilor Constanţa

La proba de Hackathon a concursului ITFest 2020, echipa Palatului Copiilor Constanţa, formată din elevii Cristian Sarofin şi Victor Botnaru, s-a clasat pe primul loc. În cadrul probei care a durat peste douăsprezece ore, elevii constănţeni au proiectat un joc de divertisment cu scop educaţional pentru combaterea COVID-19.





Premiul special a fost obţinut de eleva Mara Sânziana Albu pentru prezentarea ei, fiind plină de curaj, dorinţă şi iniţiativă. Echipa din Constanţa, formată din elevi de liceu şi coordonată de profesor Ramona Rădulescu, a participat alături de echipe de studenţi de la universităţile de profil din România.





ITFest este un proiect dedicat tinerilor pasionați de IT și a debutat pentru prima oară în anul 2007. Proiectul are ca motto „Learn IT, Prove IT, Improve IT”, adică dorește să completeze abilitățile obținute de către tineri, să le ofere un mediu în care să își testeze cunoștințele și să experimenteze cele mai noi tehnologii din domeniul IT folosite de companiile din Timișoara.





Elevii Cercului de Informatică din cadrul Palatului Copiilor Constanţa au participat în luna noiembrie la cea de a XIII-a ediţie a concursului ITFest, organizat de Universitatea de Vest din Timişoara.