Premii importante pentru elevii Şcolii nr. 12 Constanţa

Premii importante pentru elevii Școlii nr. 12 Constanța

Școala nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hasdeu” se poate mândri în orice moment cu elevii săi. În acest an școlar, un număr important de tineri au reușit să obțină rezultate deosebite la concursuri și olimpiade școlare, unii dintre aceștia reușind să se califice la etapele naționale.







MATEMATICĂ: Concursul județean „Tomis”” etapa locală- mentiuni: George Grasu cls .a VIII-a D, Ioana Anastasia Nacea, cls. a VI-a C







FIZICĂ: 1. calificată la etapa națională a olimpiadei de fizică: Ioana Anastasia Nacea







2. Concurs județean „Ștefan Procopiu”: premiul II, diploma Einstein: Alexandru Pușcașu, Rareș Mihai Georgescu, Andrei Tărănescu cls. a VI-a C







LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ: 1) Olimpiada de Limba și Literatura Română: Mențiune: Ecaterina Sheja’ addin cls. a VI-a B;







2) Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață: Mențiune- Viviana Fulga, cls. a VIII-a B







3) Concursul județean „Pe aleea domnului Hasdeu”: Premiul I: Alexandra Frigioiu, cls. VII B, Alexandra Gherase, premiul al II –lea: Maria Raluca Creangă, cls. VI C, Maria Alexandra Pletea, cls. a VIII-a, premiul al III-lea: Șerban Ana –Maria cls. a VI-a , Enescu Maria Nerissa clasa a VI-a C, Dumitrescu Ana cls. a VIII-a , Doga Maria Arina, cls. a VIII-a; mențiune: Georgescu Rareș Mihai clasa a VI-a C , Ables Eren, clasa a VIII-a B.







ISTORIE: Concursul județean „Călători prin istorie”, premiul I: Ștefănescu Ingrid cls. a VII-a A, Premiul II: Zlatcu Cătălina cls. a V-a C







LIMBA ENGLEZĂ: 1) Concursul județean ESU Public Speaking : Mențiune: Panait Sara cls a VII-a B







2) Olimpiada județeană de limba engleză: mențiune: Drăgan Carla cls a VII-a A , Buicli Daniel cls a VIII-a B







GEOGRAFIE: 1) Concursul Național “TERRA”- calificați la etapa națională: Creangă Raluca cls a VI-a C, Nacea Ioana-Anastasia cls. a VI-a C, Petcu Andrada cls. a VI-a C, Sheja’addin Ecaterina cls. a VII-a B.







Premiul al II lea : Enescu Maria Nerissa cls. a VI-a C







Mențiuni: Tudor Luiza, Tudose Andrei, Belecciu Crina clasa a VII-a A







2 ) Concursul județean “Constantin Brătescu”: Premiul I: Creangă Raluca cls a VI-a C, Enescu Maria Nerissa cls. a VI-a C, Nacea Ioana-Anastasia cls. a VI-a C, Petcu Andrada cls. a VI-a C.







Premiul al II-lea : Belecciu Crina cls. a VII-a A , Sheja”addin Ecaterina cls. a VII-a B , Fulga Viviana cls. a VIII-a B.