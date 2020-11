Premii importante pentru elevii Colegiului „Mihai Eminescu”. „A fost o experienţă unică!”

Pe 21 - 22 noiembrie 2020, cei patru au participat, exclusiv prin intermediul mediului online, la o dezbatere academică în limba engleză, altfel decât cele cu care am fost obișnuiți noi, europenii. Este vorba despre inițiativa „Black Sea Tournament”, sub tutela „Romanian Public Forum Debate”, organizată de Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, care a reunit elevi pasionați de limba engleză din toate colțurile țării într-un format de dezbatere academică asemenea celor din Statele Unite. Evenimentul l-a avut ca maestru de ceremonii pe Ștefan Mindirigiu, dar și pe fiul unui co-național stabilit în S.U.A, Teddy Ganea, care a introdus acest tip de dezbatere și în România.





Elevii Colegiului National „Mihai Eminescu” au fost la înălțime. Aflați la prima participare în cadrul unui asemenea format, elevii Maria Alexandra Coteanu şi Octavian-Florin Mirică, din clasa a XI-a G, au reușit sa obțină locul al patrulea la dezbaterea pe echipe și locurile IX, respectiv V la categoria „Best Speaker”, clasându-se astfel printre cei mai buni „debateri” din țară. Aceștia și-au demonstrat talentul și cunoștințele de limba engleză, dezbătând asupra unei probleme actuale, cu avantajele și dezavantajele ei - „On balance, social media benefits society!”.





Echipa Coteanu-Mirică nu este la prima reușită de acest gen, aceștia obținând alături de o altă elevă, Elif Abduraim, locul secund în cadrul „Concursului de Megadezbatere”, etapa regională. Evenimentul aflat sub tutela Asociației „Omnia Help”, în parteneriat cu Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică – „ARDOR”, a avut loc în 14 noiembrie 2020 și a reunit opt dintre liceele cu tradiție din Constanța.





Coordonatorii echipelor au fost prof. Irina Grigore, prof. Bianca Alina Raftu şi prof. Claudia Portase. „Experienţa Public Forum Debate a fost ceva unic pentru mine. Am avut norocul de a avea o coechipieră foarte bună şi un profesor coordonator pe măsură. Dacă nu am trecut de preliminarii, m-am distrat enorm şi pot spune că efortul depus a meritat. Cu siguranţă, nu este ultima dată când voi participa! Abia aştept etapa viitoare!”, a mărturisit Francis Ioan Dâncă, din clasa a IX-a E.





Tinerii recunosc chiar că, datorită acestui concurs, au găsit în ei resurse pe care nici nu ştiau că le au. „Când m-am înscris, nu mi-am închipuit niciodată câtă muncă este în spatele unei dezbateri. Toate orele depuse pentru construirea cazului, informaţiile diverse, nu au fost în zadar. Împreună cu Maria, coechipiera mea de bază, am realizat o echipă formidabilă şi plină de dinamism în cele două dezbateri. O astfel de experienţă este unică, te forţează să ieşi din zona de confort. Doar trecând prin astfel de experienţe ne putem învinge temerile şi ne putem descoperi pe noi înşine. Personal, mi-am descoperit talentul ascuns la oratorie. Nu pot decât să-i încurajez pe ceilalţi elevi să participe şi să vadă cât de mult te face să evoluezi un asemenea concurs – înveţi să gândeşti critic, să-ţi asculţi interlocutorii, să vorbeşti cu încredere în public!”, spune şi Octavian Florin Mirică.





„The English language is a work in progress. Have fun with it” - Aceasta a fost deviza a patru elevi - Maria Alexandra Coteanu, Octavian-Florin Mirică, Andreea Roxana Nica, Francisc-Ioan Dâncă - din cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, care au decis că orice se poate, dacă ai voință.