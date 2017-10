Premierul anunţă schimbarea Legii educaţiei

Premierul anunță schimbarea Legii educației

Ştire online publicată Luni, 24 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

La finalul vizitei sale la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, premierul Victor Ponta a mai lansat o bombă: până la sfârșitul acestui an Legea educației ar putea fi schimbată.În opinia premierului, însă, Legea educației are „prevederi aberante”, „care împiedică, de fapt, promovarea unor noi cadre didactice”, la toate universitățile din țară. „Universitatea de aici, ca și toate universitățile din țară, sunt afectate de acele prevederi aberante cuprinse în urmă cu un an și jumătate, aproape doi ani, în Legea educației, prevederi care împiedică, de fapt, promovarea unor noi cadre didactice. Astă-seară am auzit și aici ceea ce de altfel se întâmplă în mai toate universitățile românești - din cauza unei legi negândite și promovate de un ministru și de niște oameni care habar n-aveau cum funcționează învățământul universitar în toată țara - nu doar la Târgu Mureș, și la București, și la Cluj, și la Iași - de un an și jumătate nu mai promovează profesori tineri, pentru că au fost puse condiții de așa natură încât să nu le îndeplinească nimeni”, a spus Ponta. La care consilierul prezidențial Daniel Funeriu, fost ministru al Educației a declarat, conform Mediafax: „Îl informez pe Victor Ponta că Legea Educației permite promovarea cadrelor didactice de calitate, după proceduri transprente. Legea educației blochează accesul plagiatorior, impostorilor și celor care-și falsifică CV-ul la posturi universitare, ceea ce îi deranjează pe Ponta și pe prietenii săi. Lui Ponta și colegilor de la USL le convine revenirea la legi care permit fraudatorilor și impostorilor să promoveze. Simplul fapt că Victor Ponta a ajuns conferențiar pe vechea lege ne arată că aceasta era greșită”.