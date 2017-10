Premierele week-end-ului, la Cityplex Tomis Mall

„Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron”. Doritor să se retragă din activitate ca Iron Man, Tony Stark îl creează pe Ultron, un robot cu o uimitoare inteligență artificială. Personajul principal din „Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron” ar trebui să evalueze pericolele și să controleze armata de roboți a lui Stark, doar că Ultron va declara curând război rasei umane. Dotat cu puteri nebănuite, robotul se aruncă împotriva New York-ului, „Răzbunătorii” fiind singurii în stare să țină piept extraordinarei amenințări. Iron Man, Căpitanul America, Thor, Văduva Neagră și Hulk vor avea nevoie de resurse ieșite din comun, dar și de multă șiretenie pentru a-l înfrunta pe genialul robot.v v v„Paul, mare polițist la mall 2". După trăsnitele sale aventuri din primul film, dolofanul agent de pază Paul Blart este gata să treacă la următorul nivel: o slujbă în Las Vegas, cel mai bine păzit oraș din lume. Premiera „Paul, mare polițist la mall 2" aduce în prim plan pe Paul, un angajat la un cazinou de lux, care va trebui să-și impresioneze șefii și noii colegi, dar marea provocare se va ivi atunci când o bandă de hoți iau în vizor valoroasele obiecte de artă din clădire. Va reuși Paul să le dejoace planurile?v v v„Danny Collins”. Al Pacino este starul filmului Danny Collins, inspirat de evenimente petrecute în realitate. Danny Collins este un cântăreț rock care a cunoscut faima în anii ’70 și care nici acum, la bătrânețe, nu vrea să renunțe la plăcerile vieții de rockstar. Când impresarul său (Christopher Plummer) descoperă că celebrul John Lennon i-a trimis lui Collins o scrisoare cu 40 de ani în urmă, eroul decide să schimbe direcția și începe o emoționantă călătorie care îi readuce aproape membrii familiei și îl face să o ia din nou de la capăt.v v v„Aliyah DaDa”. Filmul prezintă o istorie a evreilor din România. În 1882, o comunitate mică din Moinești pleca spre Țara Sfântă pentru a întemeia una din primele colonii evreiești din Palestina. De atunci și până azi drumul evreilor către Israel se împletește cu istoria României moderne printr-o relație de iubire și ură ale cărei influențe nu le vom putea cuantifica vreodată. Povestea istoriei este decupată vizual în stil dadaist într-un tribut adus inițiatorilor curentului, Tristan Tzara și Marcel Iancu, doi evrei cu rădăcini în România.v v v„Cut Bank”. Dwayne McLaren (Liam Hemsworth, Hunger Games), un fost sportiv, star în colegiul lui, acum ajuns mecanic auto, visează să plece din orășelul Cut Bank, cel mai friguros oraș din America, și să-și ia cu el și iubita care visează să participe la concursuri de frumusețe, Cassandra (Teresa Palmer). Dar planul lui pune în mișcare o serie de evenimente letale care îl aruncă în mijlocul unei investigații ale poliției conduse de șeriful Vogel (John Malkovich), protectorul întregului orășel, și singurul pe care Dwayne îl poate numi o figură paternă. Tatăl Cassandrei, Big Stan Steeley (Billy Bob Thornton) este singurul care pare să-și dea seama că Dwayne intră în ceva foarte periculos, dar răul e deja făcut, iar ce urmează va schimba nu numai viața acestuia, ci și viața micului orășel.