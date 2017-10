Premierele week-end-ului, la Cityplex Tomis Mall

l Premiera „O zi în pantofii altcuiva” îl aduce în prim plan pe Max Simkin (Adam Sandler), un cizmar din New York. Max, un om între două vârste, nu are o viață prea interesantă, singura lui preocupare fiind să aibă grijă de atelierul pe care i l-a lăsat tatăl său (Dustin Hoffman). El își petrece zilele reparând încălțămintea vecinilor săi de cartier. Mașina lui de cusut tălpi se strică într-o zi, tocmai când avea de terminat o comandă importantă pentru un gangster local. Astfel, se vede forțat să apeleze la o mașină antică.Pe măsură ce viața lui Max începe să se transforme, o tragedie personală îl dizlocă din realitatea lui. Doar prietenia cu activista Carmen (Melonie Diaz) îl ajută să-și recapete viața. Asumându-și rolul de erou local, Max îndrăznește s-o înfrunte pe afacerista imobiliară Elaine Greenwalt (Ellen Barkin) și încearcă să îndrepte relele pe care aceasta vrea să le facă întregii comunități.l O altă premieră așteptată de publicul constănțean este „AFERIM!”. Costandin, un zapciu din secolul 19, primește sarcina de a urmări și prinde un sclav rom fugit de la curtea unui boier. Acesta este cu atât mai hotărât să prindă și să-l pedepsească pe sclavul pe nume Carfin cu cât bănuiește că soția sa a avut o aventură cu el. Costandin va porni în urmărirea lui Carfin împreună cu fiul său adolescent Ion și aghiotantul său, Ghiță. Regizorul Radu Jude le va retrasa itinerariul aventuros filmând în Dobrogea, în munții Măcinului și în localități din județul Giurgiu.l Iubitorii filmului sunt așteptați să urmărească filmul „Chappie”. În viitorul apropiat, infracțiunile de stradă vor fi reprimate de o forță polițienească robotizată. Acum, oamenii se opun acestui lucru. Când androidul Chappie a fost furat de la Poliție, el a primit o nouă configurație și noi programe, care l-au transformat în primul robot cu abilitatea de a gândi și de a trăi sentimente proprii. Forțele distructive văd în Chappie un pericol la adresa ordinii actuale, așa încât nu vor precupeți nimic pentru a menține actuala stare de lucruri și pentru a se asigura că Chappie este primul și ultimul robot cu astfel de abilități.l Filmul „Urmărit în noapte” prezintă un asasin în vârstă, care este obligat să-și răpească fostul șef ca să-și protejeze fiul înstrăinat și familia.l „Leviatan” este o reinterpretare a legendei biblice a lui Iov, repovestită ca un conflict între un simplu mecanic și un primar corupt. Alexei Serebriakov este personaj principal, un mecanic, dintr-un orășel situat în Peninsula Kola, în nord-vestul Rusiei, care îl înfruntă cu toate puterile sale pe primarul Roman Madianov, care a pus ochii pe terenul său.Scenariul inspirat de întâmplări reale din Rusia este semnat de Andrei Zviaghințev și Oleg Neghin.