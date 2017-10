Premierele week-end-ului, la Cityplex Mall Tomis

Phoenix este o poveste cutremurătoare despre puterea iubirii, despre identitate și renaștere. Nelly este o supraviețuitoare a Holocaustului care se întoarce din propria "cenușă" în orașul natal, Berlin, precum pasărea mitologică, Phoenix. După ce un doctor i-a refăcut chipul complet desfigurat, ea îl caută pe Johnny, soțul ei, despre care nu mai are nici o veste. Între timp, Johnny o crede moartă și caută o modalitate de a-i moșteni averea. Nelly intră în viața lui sub o altă identitate pentru a descoperi dacă este sau nu un trădător.Filmul Superfurios și Superiute îl prezintă pe Paul White, polițist sub acoperire, care se infiltrează printre piloții de curse ilegale din echipa lui Vin Serentos. Sunt furioși și sunt iuți, iar planul lor este să îl înșele și jefuiască pe mafiotul Juan Carlos de la Sol care își ascunde banii într-un restaurant Taco Bell din oraș. Scandaloasa schemă gândită de ei este pe cât de îndrăzneață pe atât ridicolă! Astfel îi vom urmări remorcând un întreg restaurant și plimbându-l prin oraș la viteze uluitoare, cu mașini spectaculoase. Comedia Superfurios și Superiute aduce pe marile ecrane din țară multe hohote de râs, acțiune și mașini tunate care îți vor tăia respirația.Cutremurul de nouă grade pe scara Richter, care sfâșie California pe falia San Andreas este prezentat în filmul Dezastrul din San Andreas. Un pilot de elicopter (Dwayne Johnson) lasă în urmă un Los Angeles în ruină pentru a zbura la San Francisco, în căutarea fiicei sale înstrăinate (Alexandra Daddario). Însoțit de fosta soție (Carla Gugino), pilotul va avea de înfruntat înfiorătoarele consecințe ale cataclismului care dărâmă din temelii metropola americană și schimbă o dată pentru totdeauna fața Californiei.În Tonul perfect studentele din Barden Bellas se află în centrul acțiunii. Grupul muzical de tip „a cappella" intră într-o competiție internațională, pe care o echipă americană nu a câștigat-o niciodată.Spioana o prezintă pe Susan Cooper, un analist CIA modest, care lucrează la birou, și eroul necunoscut din spatele celor mai periculoase misiuni ale agenției. Dar când partenerul ei iese din rețea și un alt agent de top este compromis, ea se oferă voluntară să lucreze sub acoperire ca să se infiltreze în lumea unui dealer de arme mortale și să prevină o criză globală.