Premierele week-end-ului, la Cityplex Mall Tomis

Premiera „Ținta: Președintele” aduce în prim plan un băiat de 13 ani, Oskari, care îl va salva pe președintele SUA, forțat să rătăcească prin sălbăticie după ce Air Force One este doborât. Aflat în pădure la vânătoare, Oskari dă peste cel mai puternic om de pe planetă. Cu teroriștii pe urme, neașteptatul duo trebuie să își unească forțele pentru a scăpa.„Furious 7" este continuarea seriei de succes în care Vin Diesel și Paul Walker își reiau rolurile lui Dominic Toretto și Brian O’Conner. Chiar dacă ajung să aibă cazierul „curățat”, cei doi încearcă să își facă o nouă viață. Într-o clipă totul se năruie în momentul în care Ian Shaw intervine. Cei doi sunt nevoiți să calce din nou în afara legii. Producția filmului a fost amânată aproape un an din cauza decesului lui Paul Walker.Filmul „Acasă” prezintă un grup de extratereștri care caută refugiu pentru a scăpa de dușmanii lor, ascunzându-se pe Pământ. Când Pământul este cucerit de încrezătorii Boov, o rasă extraterestră în căutarea unui nou loc pe care să-l considere cămin, toți oamenii sunt mutați dintr odată, în timp ce rasa Boov este ocupată cu reorganizarea planetei. Tip, o fată plină de resurse reușește să evite capturarea, trezindu-se complicea accidentală a unui Boov alungat, pe nume Oh. Cei doi fugari pornesc în călătoria vieții lor.Premiera „Marussia” prezintă povestea Luciei, o mamă rusoaică de 35 ani, și a Marussiei, fetița ei de șase ani, care cutreieră pe străzile din Paris, cu valizele în mână. Fetița caută în fiecare noapte un loc de dormit. În ciuda incertitudinii și a privirilor dezaprobatoare ale compatrioților lor, mama și fiica trăiesc momente de tandrețe. O poveste urbană frumoasă, văzută prin ochii unui copil, care știe să vadă și să găsească minuni în banal.Comedia „Mare și tare” îl prezintă pe milionarul James King (Will Ferrell) care primește un răgaz de 30 de zile pentru a lăsa totul în ordine. După ce este arestat și condamnat la 10 ani de închisoare pentru fraudă, acesta apelează la Darnell (Kevin Hart) să îl pregătească pentru viața de după gratii. Deși James este convins că Darnell a făcut pușcărie, acesta din urmă este doar un tip muncitor, cu o mică afacere, pe care încearcă să o mențină pe linia de plutire. Trecând prin tot felul de probe și surprize, încearcă împreună să îl transforme pe James într-un tip mare și tare, dar descoperă, în același timp, că s-au înșelat în multe privințe și și-au format păreri greșite inclusiv unul despre celălalt.