Premierele week-end-ului la Cityplex Mall Tomis

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

'Filmul „Kingsman: The secret service” prezintă iubitorilor de film povestea unui agent secret retras, care ia sub aripa sa un tânăr ce aspiră la această meserie. Având la bază seria de benzi desenate cu același nume, creată de Mark Millar, Firth îl interpretează pe unchiul Jack, un super-spion al MI6, care îl ia sub aripa sa pe nimeni altul decât Gary, un pierde-vară care are norocul să îi fie nepot. Eroul speră să facă din Gary un bărbat respectabil și un spion de nota 10.O altă premieră care-i așteaptă pe constănțeni este filmul „Stockholm”. Totul se întâmplă într-o singură noapte. Chiar dacă pentru el este o noapte banală, pentru ea este una ieșită din comun. Personajele nu își dau seama în primă fază, dar, după această unică noapte, rămân legați pentru totdeauna. Regia este semnată de Rodrigo Sorogoyen.„50 de umbre ale lui Grey” este o altă premieră la care sunt așteptați constănțenii. Inspirat de bestseller-ul autoarei britanice Erika Leonard, care semnează cu pseudonimul E.L. James, filmul o are în centru pe studenta Anastasia Steele și un cuceritor și misterios om de afaceri, Christian Grey. Între cei doi se leagă o relație plină de erotism, dar și multe secrete întunecate. Cuplul a înflăcărat imaginația a milioane de cititori din toată lumea. În interpretările lui Jamie Dornan și Dakota Johnson, filmul este o ecranizare a romanului fenomen, tradus în peste 50 de limbi, inclusiv în română.„Rolul vieții mele” este o altă premieră și îl are în centru pe Aidan. Eroul are peste 30 de ani și se află la o importantă răscruce. Primele semne îi arată că ar trebui să facă schimbări majore în viață pentru a putea merge mai departe. Cum ușile i se trântesc în nas, rând pe rând, Aidan își dă seama că, în curând, trebuie să renunțe la visele din adolescență. Nici membrii familiei nu-l ajută prea mult și ei, la rândul lor, aruncându-se în situații trăsnite. În aceste condiții, Aidan ajunge la concluzia că trebuie să renunțe la visele din adolescență și să se concentreze pe ce se întâmplă în jur.