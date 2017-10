Premierele week-end-ului la Cityplex Mall

Premiera „Iubire Radioactivă: Grand Central” îl are în rolul principal pe Gary, care ajunge să fie angajat într-o centrală nucleară. Personajul găsește la noul loc de muncă bani, o familie și o echipă de lucru unită. Gary se îndrăgostește de Karole, soția lui Toni. Încet, încet, dragostea interzisă, dar și radiațiile îl contaminează lent. Viața nu este ușoară nici pentru Karole, interpretată de Lea Seydoux, care are de ales între iubit și amant. Iubirea ei pentru ambii bărbați e plină de ambiguitate, Lea Seydoux făcând un rol plin de erotism și voluptate.Și filmul „De ce eu?” se va afla pe marile ecrane. În centrul atenției îl descoperim pe tânărul și idealistul procuror Cristian, care se lovește de o serie de dificultăți în investigarea unui coleg de-al său. Fără să vrea, tânărul procuror idealist alunecă pe un teren minat al descoperirilor dureroase. Va reuși Cristian să înfrunte opoziția colegilor săi și a politicienilor corupți gata oricând să-i întindă capcane?O altă premieră pentru publicul constănțean este „Efectul Lazarus”.Filmul prezintă încercările unui grup de studenți dornici să descopere secretele creierului uman. În mo-mentul în care Zoe (Olivia Wilde), una dintre cercetătoare, își pierde accidental viața, colegii folosesc un ser revoluționar ce reușește să o readucă printre cei vii. Întrebarea care se ridică după acest experiment este dacă cea înviată este adevărata Zoe. Obiectivul tinerilor în fața experi-mentului lor este să lupte acum pentru a izola „creatura” pentru ca lumea să nu aibă de suferit din cauza puterii neobișnuite căpătate.„Băiatul din vecini” o prezintă pe Claire Peterson (Jennifer Lopez) în rolul unei femei divorțate, care se concentrează pe fiul ei și pe acti-vitatea de profesoară în încercarea de a uita mariajul eșuat. În curând, Claire își întâlnește mai tânărul vecin, arătosul și îndatoritorul Noah (Ryan Guzman). Este momentul în care tânăra femeie divorțată începe să se întrebe, dacă nu cumva a venit vremea să o ia de la capăt. Surpriza apare în momentul în care Noah îi dovedește lui Claire că este un psihopat periculos.„Focus“ îl prezintă pe Nicky Spurgeon (Will Smith), în rolul unui escroc cu experiență. În activitatea sa, o întâlnește pe frumoasa Jess (Margot Robbie) și începe să-i îm-părtășească din secretele meseriei. Nu după multă vreme, escrocul dispare fără urmă în momentul în care simte că începe să se atașeze de ea. Nicky și Jess se reîntâlnesc, trei ani mai târziu, în Buenos Aires, unde bărbatul încearcă să păcă-lească un multimiliardar. Singurul impediment este că și fosta sa parte-neră, Jess a pus ochii pe aceeași pradă.