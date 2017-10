Premierele săptămânii, la Cityplex Tomis Mall

l Au trecut 20 de ani de la succesul comediei „Tăntălăul și gogomanul”, iar Jeff Daniels și Jim Carrey sunt gata să reintre în pielea personajelor care le-au propulsat carierele.Acum în pragul vârstei a treia, Harry și Lloyd sunt la fel de încurcă-lume, mai ales când au de-a face cu o provocare ce le dă existențele peste cap: unul dintre ei are nevoie de un transplant de rinichi și pornește în căutarea unei progenituri de care nu avusese habar până atunci, în încercarea de a-și salva viața. O premisă lacrimogenă tratată în stilul ireverențios caracteristic fraților Farrelly.l Ridley Scott ne poartă în pelicula „Exodus” în vremuri imemoriale, descriind în premiera lunii decembrie exodul evreilor din Egipt, în căutarea Pământului Făgăduinței, sub conducerea lui Moise (Christian Bale). Unul dintre cele mai captivante fragmente ale Bibliei are parte de o nouă ecranizare, cu efecte speciale de ultimă generație. Locațiile de filmare au inclus un arid lanț muntos din provincia spaniolă Andalusia, studiourile Pinewood din Londra, dar și deșerturile din Maroc.