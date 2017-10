Premierele săptămânii la Cityplex Tomis Mall

„The Grand Budapest Hotel” descrie aventurile lui Gustave H (Ralph Fiennes), un legendar portar la un mare hotel european din perioada interbelică, și ale lui Zero Moustafa, hamalul hotelului, care devine cel mai bun prieten al său. Povestea include un furt de proporții și recuperarea unei picturi renascentiste, dar și lupta pentru o avere de familie, totul pe fundalul schimbărilor bruște și dramatice ce afectează viața pe continent.Acțiunea filmului „Divergent” se petrece într-un Chicago distopic, societatea este împărțită în cinci facțiuni separate, fiecare dintre ele cultivând o anumită virtute: Candoarea (cei sinceri), Abnegația (cei altruiști), Neînfricarea (cei curajoși), Prietenia (cei pașnici) și Erudiția (cei inteligenți). În fiecare an, într-o zi anume, tinerii în vârstă de șaisprezece ani trebuie să-și aleagă facțiunea cărora se vor alătura pentru tot restul vieții. Eroina, Beatrice, face o alegere care va surprinde pe toată lumea, inclusiv pe ea însăși.În avanpremiera „Noe” lumea e lipsită de speranță. Ploile nu mai udă țărâna cotropită de atâtea ori de hoarde barbare, iar aceasta nu mai rodește. Înconjurat de cruzime și abuzuri, Noe este un om de ispravă. Luptător experimentat, mag și vindecător, nu își dorește decât să trăiască în pace alături de familia sa. Cu toate acestea, în fiecare noapte în visele sale apare un potop fără de sfârșit. Să fie semn că lumea se va sfârși? Treptat, Noe înțelege despre Creator că are de gând să pedepsească omenirea și să-i ucidă semenii până la unul. Doar Noe are șansa de a face viața să prospere pe fața Pământului...