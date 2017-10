Premierele săptămânii la Cityplex Tomis Mall

r „Noaptea judecății” (The Purge) îl are ca protagonist pe Ethan Hawke, într-un thriller tulburător. Cum ar fi dacă o noapte pe an ai avea voie să ucizi fără să fii pedepsit, 12 ore în care nici poliția și nici salvarea nu ar funcționa, și totul pentru ca în restul anului să trăiești liniștit, fără teama că ai putea fi atacat? Cum ar fi să ai o noapte pe an în care să poți dezlănțui fiara din tine asupra celui pe care îl urăști, dar pe care nu ai voie să-l atingi în restul anului?Filmul rulează la Cityplex Tomis Mall, de vineri, 28 iunie, până joi, 4 iulie, la orele 18:00 și 19:45, în sala 1, iar în sala 3, de luni, 1 iulie, până joi, 4 iulie, de la orele 13:45 și 21:45.r Cea de-a doua premieră, „Stagiarii” (The Internship), este o comedie care îi are în rolurile principale pe Owen Wilson și Vince Vaughn. Pelicula are în centru doi foști angajați în vânzări, care, odată concediați, decid să intre într-un program de internship într-o companie ce activează în domeniul internetului, în care majoritatea angajaților au pe jumătate vârsta lor. Filmul rulează la Cityplex Tomis Mall, vineri, 28 iunie, și de luni, 1 iulie, până joi, 4 iulie, la ora 18:30, iar sâmbătă, 29 iunie, și duminică, 30 iunie, de la orele 11:15, 18:30.