Premierele cinematografice de la Cityplex Tomis Mall

l „Căpitanul Philips” îl are în rolul principal pe Tom Hanks, a cărui navă de transport MV Maersk Alabama a fost deturnată de pirații somalezi în anul 2009, devenind prima navă de transport americană capturată de pirați în ultimele două secole.Filmul, regizat de Paul Greengrass, prezintă evenimentele tragice petrecute la bordul navei și încercările disperate ale armatei SUA de a salva echipajul condus de căpitanul Phillips. La baza filmului se află cartea acestuia, „Datoria unui căpitan: Pirați somalezi, soldați americani și zile periculoase pe mare”.l Filmul „Domnișoara Christina” este o ecranizare a binecunoscutei nuvele „Domnișoara Christina”, de Mircea Eliade, avându-i în rolurile principale pe Maia Morgenstern și fiul său Tudor Istodor.l „Adele: Capitolele 1 și 2” o are în centrul atenției chiar pe Adele, de 15 ani și, ca orice tânără, e interesată de băieți. Însă atunci când o vede pentru prima dată pe Emma (Lea Seydoux) cea cu păr albastru, Adele începe să-și dea seama că începe să privească lumea cu totul altfel. Și în iubirea ei pentru Emma, Adele devine din copil adult, și din adolescentă - femeie. Chiar dacă asta implică conflicte cu părinții, cu lumea, cu ea însăși.l „Jocul lui Ender” este un SF care ne trimite în viitorul apropiat, unde o rasă ostilă de extratereștri (numită The Formics) a atacat Pământul. În rolurile principale: Harrison Ford, Abigail Breslin, Ben Kingsley.