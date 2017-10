Premierele cinematografice ale acestui week-end

„Supraviețuitorul” este inspirat din relatarea unuia dintre membrii unei echipe Navy SEAL, Marcus Luttrell, despre o misiune care a eșuat în mod tragic. Lone Survivor îi are în centru pe Luttrell (Mark Wahlberg) și pe echipa sa (printre care Taylor Kitsch, Emile Hirsch și Ben Foster), surprinși de o ambuscadă a talibanilor în Afghanistan, în 2005. După un schimb prelungit de focuri și o urmărire pe jos, cei mai mulți membri ai echipei sunt omorâți, Navy SEAL înregistrând cea mai mare pierdere din istoria operațională.Scenariul filmului „Ținutul din mijlocul verii” are la bază piesa de teatru cu același titlu, aparținându-i autoarei Tracy Letts, care, în 2008, a primit premiul Pulitzer pentru această comedie neagră.Acțiunea filmului se petrece într-o localitate din statul Oklahoma, în luna august, și urmărește relațiile extrem de tensionate dintre membrii familiei Weston, care ascund multe secrete întunecate. Pe parcursul filmului suntem martorii unor certuri interminabile, dureroase și totuși amuzante uneori.Acțiunea filmului „Eu, Frankenstein” este plasată într-un prezent distpoic, unde gargui răzbunători și demoni feroce se dezlănțuie într-o bătălie finală pentru putere. Creație a lui Victor Frankenstein, Adam se trezește prins în mijlocul confruntării celor două rase și ajunge astfel să descopere un secret despre el însuși ce ar putea schimba soarta luptei, dar și destinul său, pentru totdeauna.Noua comedie animată „Goana după alune” ne poartă în orășelul Oakton, unde neastâmpăratul ve-verițoi Surly (Will Arnett) și prietenul său, șoarecele Buddy, pun la cale un plan extraordinar: să jefuiască cel mai mare magazin de alune. Cu gândul la lunga iarnă în care se vor îmbuiba cu nuci, migdale, fistic și așa mai departe, cei doi prieteni strâng o celulă de criză și atacă ținta, dar își vor da seama foarte curând că situația îi depășește cu totul.