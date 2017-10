Premierele acestui week-end la Cityplex Tomis Mall

În pelicula „Gone Girl”, Ben Affleck este Nick Dunne, un soț fericit și împlinit. La cea de-a cincea aniversare a căsătoriei sale cu Amy (Rosamund Pike), viața sa ia o întorsătură tragică, căci Amy dispare fără urmă din locuința lor de pe râul Mississippi. Asaltat de presă, poliție și de către părinții lui Amy, Nick pare să afișeze un comportament ciudat, alimentat de minciuni și atitudini inadecvate. Acuzațiile se strâng împotriva lui Nick, iar aproape fiecare cuplu din oraș începe să se întrebe cât de bine își cunoaște partenerul sau partenera de viață. Ajutat doar de sora sa vitregă, Margo, Nick încearcă să își dovedească nevinovăția. Dar cum poate fi totuși explicată dispariția lui Amy?Matilde, protagonista din „Terapie pentru crimă”, vrea să devină o „femme fatale” la propriu, o femeie-asasin plătit, așa cum a văzut în filmele de Hollywood. Asta ca să mai scape din datoriile pe care nu și le poate plăti, dar și de rutina muncii la birou și de șeful opresiv... Așa că se pregătește să devină mercenar, dar nu-i prea iese. Mai ales când în ecuație intră un psihoterapeut. Deloc surprinzător, eforturile ei de a deveni asasin plătit sfârșesc în situații ilare. Și, totuși, noua ei meserie are riscuri: când un alt asasin vrea să-și elimine concurența, amatoarea Matilde devine din vânător, vânat.În premiera „Dracula: Povestea nespusă” („Dracula Untold”), istoria României are parte de o nouă cosmetizare din partea Hollywood-ului, care spune povestea lui Vlad Țepeș explorând evenimentele tragice ce au dus la transformarea sa în „cel mai faimos vampir din toate timpurile”. Povestea începe când Vlad (Luke Evans) era încă muritor și descrie relația turbulentă a familiei domnitorului cu violentul și lacomul sultan Mehmet (Dominic Cooper). Pentru a-și salva țara și familia, Vlad și-a vândut sufletul diavolului, ne învață filmul regizat de Gary Shore.Avanpremiera „Nume de cod: Spionul din Noiembrie” îl are ca erou principal pe Peter Devereaux, supranumit The November Man, un agent CIA ultra eficient, acum retras în liniștita Elveție. Când trebuie să revină în acțiune pentru a o proteja pe Alice, un martor valoros, Devereaux descoperă că a devenit ținta foștilor săi colegi. Convins că printre aceștia se află o cârtiță și că nu poate avea încredere în nimeni, agentul e gata de orice pentru a-și termina misiunea și descoperi sabotorul.