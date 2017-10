Astă-seară, la Teatrul de Stat

Premiera „Vrăjitoarele din Salem“

Astă-seară, de la ora 19, la Teatrul de Stat din Constanța are loc o premieră mult așteptată: „Vrăjitoarele din Salem", de Arthur Miller. În regia americanului Gordon Edelstein, piesa are o distribuție generoasă, alături de cei 20 de actori constănțeni regăsindu-se și doi invitați de la Teatrul Național din București: Dorin Andone și Caroline Gombe. De altfel, despre distribuție, Beatrice Rancea, directorul general al teatrului, ne mărturisea că este una cât se poate de bine aleasă, regizorul având libertatea de a-și lua propriii colaboratori.