Premieră / Specie siberiană de pasăre, descoperită în Dobrogea

Pentru prima oară, ornitologii au reușit să documenteze fotografic în România o specie siberiană de pasăre, Fâsa lui Richard (Anthus richardi), anunță Societatea Ornitologică Română.







Nu este prima observație în țara noastră, ci a treia, dar este pentru prima oară când biologii au reușit să și fotografieze pasărea, precizează SOR, într-un comunicat.







Această pasăre cuibărește în Siberia, în Asia și iernează în India și în Asia de sud-est. Apare foarte rar, dar regulat, în vestul Europei, și de obicei toamna, între lunile septembrie și noiembrie. Fâsa lui Richard (Anthus ricardi) a fost observată de directorul de conservare al Societății Ornitologice Române, Ciprian Fântână într-un punct extrem de important pentru migrația păsărilor – Lacul Techirghiol.







„Eram la Techirghiol într-un program de monitorizare a speciilor de păsări migratoare și de apă. În timp ce număram călifarii, am observat o pasăre de dimensiuni mici care s-a ridicat în zbor de la malul apei și care a scos un sunet care mi-a amintit de Anthus richardi. Din fericire am putut-o urmări cu luneta și să îmi sau seama unde s-a reașezat. M-am apropiat de locație și după o perioadă relativ scurtă am reușit să fac și câteva poze ca să documentez observația”, a spus Ciprian Fântână, citat în acest comunicat.







Fâsele sunt păsări mici, au o lungime a corpului care ajunge la maximum 20 de centimetri și o greutate de 25-36 de grame. Nici când își desfac aripile nu sunt impresionante, anvergura ajunge la 33 de centimetri. Sunt înrudite cu codobaturile, sunt extrem de circumspecte și nu permit apropierea oamenilor.







Aceasta este a treia observație a fâsei lui Richard în România. Prima a fost în 1999 la Histria, realizată de un grup de ornitologi maghiari, dar aceștia nu au avut nicio fotografie cu pasărea. Prin urmare, observația nu a fost omologată de Comitetul de Rarități Avifaunistice din România.







A doua observație în țara noastră a acestei păsări a fost realizată de ornitologul Daróczi J. Szilárd de la Grupul Milvus, pe 2 aprilie 2018, la Siclău, Arad. Acesta a reușit doar să înregistreze sunetul emis de pasăre, nu să o și fotografieze.